Helios Klinikum München West bis auf Weiteres vorsorglich geschlossen (Pressemitteilung).

Aktuell verzeichnet das Klinikum München West ein gehäuftes Auftreten von positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Haus. Das Krankenhaus hat sich deshalb heute entschlossen, bis auf Weiteres vorsorglich zunächst keine Patienten stationär aufzunehmen, zu verlegen oder zu entlassen. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter getroffen. Die Entscheidung wurde heute Abend durch einen Beschluss des Referats für Gesundheit und Umwelt untermauert

Aktuell verzeichnet das Helios Klinikum München West ein gehäuftes Auftreten

von positiv auf Covid-19 getesteten Personen – insbesondere auf einer gemischt

internistischen und einer chirurgischen Station. Zum Schutz von Patienten und

Mitarbeitern wurden deshalb vorsorglich Maßnahmen eingeleitet, mit dem Ziel,

mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Dies erfolgte in enger

Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt.

So finden derzeit keine stationären Aufnahmen, Verlegungen oder Entlassungen

von Patienten statt. Davon betroffen ist auch die Notaufnahme der Klinik. Zudem

sind die Sicherheitsvorkehrungen, die bislang nur für die Behandlung von

positiv auf Covid-19 getestete Personen oder Verdachtsfälle galten, auf die

Behandlung aller Patienten ausgeweitet worden. Als weitere Vorsichtsmaßnahme

sind alle Mitarbeiter der Klinik angehalten, im öffentlichen Raum einen

Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich außerhalb ihrer Tätigkeit in der Klinik in

häusliche Quarantäne zu begeben. Darüber hinaus wurde damit begonnen, sowohl

alle Patienten als auch alle Mitarbeiter auf das neuartige Coronavirus

SARS-CoV-2 zu testen. Die Ergebnisse werden kurzfristig erwartet.

Das Helios Klinikum München West versorgt derzeit Covid-19-Patienten aller

Schweregrade. Schon in den vergangenen Wochen hat die Klinik damit begonnen,

planbare Operationen und Eingriffe auszusetzen, sofern dies gesundheitlich

vertretbar ist, und sich auf die Behandlung von Notfällen konzentriert. Mit

diesem Schritt sollten Kapazitäten für potentielle Covid-19-Patienten aus der

Landeshauptstadt und dem Landkreis München geschaffen werden. Vor diesem

Hintergrund sind von der aktuellen Situation nur wenige Patienten und

Mitarbeiter betroffen.

Das Helios Klinikum München West ist ein moderner Schwerpunktversorger mit 412

Betten im Stadtteil Pasing und akademisches Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit einer zentralen Notaufnahme sowie

16 weiteren Fachabteilungen und Sektionen bietet es eine umfassende Versorgung

auf Universitätsniveau - unter anderem in den Bereichen Innere Medizin,

Chirurgie, HNO, Orthopädie, Gynäkologie und Geriatrie. Jedes Jahr vertrauen

etwa 24.000 stationäre sowie weitere 31.000 ambulante Patienten der Erfahrung

und Expertise der insgesamt rund 950 Beschäftigten.

Neben der medizinischen und pflegerischen Qualität schätzen sie insbesondere

die kurzen Wege sowie die persönliche, familiäre Atmosphäre. Helios ist Europas

führender privater Krankenhausbetreiber mit rund 100.000 Mitarbeitern. Zum

Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios Health die Helios

Kliniken in Deutschland und in Spanien (Quirónsalud). Rund 17 Millionen

Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei

Helios. 2017 erzielte das Unternehmen in beiden Ländern einen Gesamtumsatz von

8,7 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 87 Kliniken, 89 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und zehn Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,2 Millionen Patienten behandelt, davon vier Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland mehr als 66.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 6,1 Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt in Spanien 45 Kliniken, 55 ambulante Gesundheitszentren

sowie rund 300 Einrichtungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich

werden hier rund 11,6 Millionen Patienten behandelt, davon 11,2 Millionen

ambulant. Quirónsalud beschäftigt mehr als 32.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Helios

Deutschland und Spanien gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 01.04.2020