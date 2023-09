Helios Klinikum Pforzheim mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

An der kaufmännischen Spitze des größten Klinikums der Goldstadt kommt es zu einem personellen Wechsel: Zum 1. November 2020 wird Herr David Assmann neuer Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikum Pforzheim. Die jetzige

Geschäftsführerin Frau Vogt hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden,

ihre langjährige Tätigkeit bei Helios aufzugeben, um sich neuen

Herausforderungen zu widmen.

Ende 2019 Geschäftsführer der Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe. Er

wird dortiger Geschäftsführer bleiben und somit beide Kliniken gemeinsam

führen. Herr Assmann kennt das Pforzheimer Helios Klinikum aus seiner Zeit als

Referent und später als einer von zwei Geschäftsführern unter der Trägerschaft

der Rhön-Klinikum AG zwischen 2008 und 2013. Der 39-jährige lebt mit seiner

Familie in der Region.

Regionalgeschäftsführer Robert Möller: „Das Klinikum in Pforzheim ist für uns

ein wichtiger Standort in Baden-Württemberg. Die Nähe zu Karlsruhe und die

bereits in vielen Bereichen gelebte enge Zusammenarbeit beider Krankenhäuser

legt eine Führung aus einer Hand nahe. Daher freue ich mich, dass Herrn Assmann

seine Kenntnisse über beide Krankenhäuser sowie seine vielfältigen Erfahrungen

aus Positionen an anderen Kliniken nun für eine weitere Intensivierung der

Zusammenarbeit und Fortentwicklung beider Standorte einsetzen. Frau Vogt danke

ich für ihren sehr engagierten Einsatz im zurückliegenden Jahr und wünsche ihr

für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

Der langjährige Pflegedirektor Patrick Marie wird ebenfalls seinen nächsten

Schritt in seiner beruflichen Laufbahn unternehmen und zum 1. Januar 2021 zu

einem Maximalversorger wechseln. „Wir haben Herrn Marie als sehr kompetenten

Partner in pflegerischen und medizinischen Fragestellungen zu schätzen gelernt

und bedauern daher seinen Weggang. Wir können jedoch auch nachvollziehen, dass

er diese Chance der Weiterentwicklung ergreift und wünschen ihm dafür alles

Gute und viel Erfolg. Wir werden mit ihm gemeinsam einen nahtlosen Übergang

gestalten“, erklärt die Medizinische Regionalgeschäftsführerin Dr. Ulrike

Heesemann.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 19.10.2020