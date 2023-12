Helios übernimmt das Krankenhaus Seliger Gerhard in Bonn (Pressemitteilung).

Das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard wird mit seinen dazugehörigen Einrichtungen künftig zur Helios Kliniken Gruppe gehören. Einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichneten gestern Abend Helios und die Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH. Das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard ist ein Krankenhaus der

Schwerpunktversorgung mit 750 Mitarbeitern und 400 Betten. Rund 13.000

Patientinnen und Patienten werden hier jährlich behandelt. Der medizinische

Fokus der Klinik liegt in den Bereichen Chirurgie, Pneumologie, Onkologie und

in der Palliativmedizin. Das Krankenhaus hat ein zertifiziertes Prostatakrebs-

und Darmkrebszentrum und ist am Lungenkrebszentrum Bonn/Rhein-Sieg beteiligt.

Das Krankenhaus und seine weiteren Einrichtungen werden künftig zur Helios

Region West gehören. Hier hat Helios bereits 18 Kliniken der Akutversorgung,

eine Rehabilitationsklinik in Duisburg und mehrere Medizinische

Versorgungszentren (MVZ). Mit dem Helios Klinikum Duisburg, dem Helios Klinikum

Krefeld und dem Helios Universitätsklinikum Wuppertal gehören auch drei

Krankenhäuser der Maximalversorgung zur Region. Helios versorgt in der Region

mit knapp 18.000 Mitarbeitern jährlich mehr als 300.000 Patienten stationär.

„Wir freuen uns sehr, dass die Malteser uns ihr Krankenhaus Seliger Gerhard

anvertrauen, es ist bei uns in guten Händen,“ so Dr. Francesco De Meo,

Vorsitzender der Helios Health, nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages.

„Malteser und Helios kennen sich seit Jahren durch die enge Zusammenarbeit in

der Initiative Qualitätsmedizin, deren Gründungsmitglieder wir 2008 waren. Wir

teilen ein gemeinsames Verständnis für Qualität in der Medizin und Pflege, wir

teilen einen Wertekodex, bei dem Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt

stehen,“ betonte De Meo. „Das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard passt mit

seiner medizinischen Ausrichtung ideal zu unserer Strategie der Bildung

regionaler Cluster. Wir möchten das Krankenhaus gemeinsam mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Kliniken in der Region langfristig und

zukunftsorientiert einbinden,“ so De Meo weiter.



Der Generalbevollmächtigte der Malteser Deutschland gGmbH, Karl Prinz zu

Löwenstein, sagte: „Die Malteser haben das Krankenhaus Seliger Gerhard

aufgebaut und 50 Jahre betrieben. Mit Helios haben wir den erfahrenen, regional

starken und zukunftsfähigen neuen Träger gefunden, der dieses Haus und die

angeschlossenen Einrichtungen auf hohem Niveau fortführt.“

Zur Transaktion gehört eine Reihe weiterer Einrichtungen, darunter das MVZ Bonn

inklusive eines Allergologisch-Immunologischen Labors, sowie das MVZ Rheinbach,

ein proktologisches Zentrum mit dem Schwerpunkt Chirurgie. Weiterhin erwirbt

Helios die Apotheke des St. Hildegardis Krankenhauses in Kerpen mit einem

angeschlossenen Logistikzentrum, die neben dem Malteser Krankenhaus Seliger

Gerhard zahlreiche weitere Krankenhäuser und sonstige Partner in der Region

versorgt. Das Seniorenheim Marienheim in Bonn-Rheinbach geht im Rahmen der

Transaktion ebenfalls auf Helios über. „Wir bauen auf eine weiterhin gute

einvernehmliche Zusammenarbeit mit den Partnern sowohl des Logistikzentrums als

auch der Apotheke. Wir werden auch diese beiden Bereiche künftig weiter

ausbauen und sie fachlich wie inhaltlich in unser vorhandenes Service-Netzwerk

einbinden,“ so Dr. Francesco De Meo.

Der Verkauf steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen – insbesondere

der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Der Abschluss der Transaktion wird zu

Beginn des dritten Quartals 2020 erwartet.

Quelle: Pressemitteilung, 29.05.2020