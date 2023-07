Herzzentrum Cottbus bekommt neues Führungsteam

Neues Führungsteam am Herzzentrum Cottbus erwartet (Mediennachricht).

Die Zukunft der Medizin bei Sana ist vernetzt. Für eine patientenorientierte und zukunftssichere Gesundheitsversorgung der Menschen in der Lausitz, die der Sana Kliniken AG besonders am Herzen liegt, stellen die Südbrandenburger Sana Klinken die Wichen neu. Die Zusammenarbeit über die Standorte

in Südbrandenburg hinweg wird nun noch weiter gestärkt. Am 1. März 2023 startet das neue Führungsteam aus Geschäftsführer Marc Bernstädt und Kaufmännischem Direktor

Markus Lehnigk im Sana-Herzzentrum Cottbus. Jean Franke verlässt, wie bereits

angekündigt, die Sana Kliniken AG auf eigenen Wunsch und übernimmt die

Geschäftsführung der Immanuel Klinik Rüdersdorf und der Immanuel Klinik

Märkische Schweiz.

Zusammenarbeit über Standorte hinweg

Seit der ersten Operation am offenen Herzen im Land Brandenburg am 7. Juni 1995

gilt das Sana-Herzzentrum Cottbus in Fachkreisen als deutschlandweit

renommierte Klinik für die Behandlung von kardialen Erkrankungen. Mehr als

4.500 Patientinnen und Patienten werden in der hochmodernen Klinik im Süden von

Brandenburg durch das interdisziplinäre Team behandelt. Das Cottbuser

Herzzentrum steht dabei für eine ausgezeichnete Behandlungsqualität, beste

Langzeitergebnisse und eine Weiterempfehlungsquote von nahezu 100 Prozent. Das

ana-Herzzentrum Cottbus reiht sich dabei in das enge Sana-Versorgungsnetzwerk

ein, das von Dresden über Hoyerswerda, Senftenberg, Lauchhammer, Lübben und

Königs Wusterhausen bis nach Berlin reicht.

Die Zusammenarbeit über die Standorte in Südbrandenburg wird nun noch weiter

gestärkt. „Ich freue mich besonders, dass Marc Bernstädt als erfahrener,

kompetenter und emphatischer Krankenhausmanager die Geschäftsführung des

Sana-Herzzentrum Cottbus zum 1. März 2023 übernimmt. Er hat in seiner

beruflichen Laufbahn bereits verschiedene Krankenhäuser geleitet und

verantwortet seit 1. Januar 2023 auch den Veränderungs- und Entwicklungsprozess

des größten Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung in Südbrandenburg, den

Sana Kliniken Niederlausitz“, sagt Sana Regionalgeschäftsführer Dr. Christian

von Klitzing. Unterstützung in der spannenden und gleichzeitig herausfordernden

Aufgabe erhält Geschäftsführer Marc Bernstädt dabei von Markus Lehnigk, der als

Kaufmännischer Direktor von der Orthopädischen Fachklinik Hohwald und der

Asklepios Klinik Sächsische Schweiz in Sebnitz nach Cottbus wechselt. „Marc

Bernstädt wird gemeinsam mit seinem neuen Kaufmännischen Direktor Markus

Lehnigk die Herausforderungen in der Gestaltung von integrierten

Versorgungspfaden als versierter Kenner der Krankenhauslandschaft und des

Gesundheitswesens aktiv anpacken und die Zusammenarbeit von Spitzenmedizinern

über unsere Standorte in der Lausitz weiter fördern.“

Marc Bernstädt wird Geschäftsführer

Marc Bernstädt studierte an der Universität Leipzig Betriebs- und

Wirtschaftswissenschaften und ging seine ersten Schritte in der

Gesundheitsbranche bereits früh. Seit dem Jahr 2017 trägt der 37-Jährige

Managementverantwortung im Krankenhaus – zunächst als stellvertretender

Krankenhausdirektor, dann als Krankenhausdirektor, später als Geschäftsführer

und Cluster-Geschäftsführer von vier Krankenhäusern Oberbayern.

„Nach den ersten Wochen als Geschäftsführer in der Niederlausitz freue mich,

jetzt auch die Geschäftsführung des renommierten Sana-Herzzentrum Cottbus zu

übernehmen. Das Sana-Herzzentrum Cottbus steht für ausgezeichnete medizinische

Expertise auf Spitzenniveau und ausgezeichnete Qualität in der

Patientenversorgung verbunden mit einer herausragenden Patientenzufriedenheit

und Weiterempfehlungsquote. Das ist bundesweit bekannt. Gemeinsam mit den

engagierten und hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen werden wir die

vernetzte und zukunftssichere Versorgung in der Lausitz weiter ausbauen. Unsere

Patienten dürfen darauf vertrauen, dass sie dank ausgezeichneter Qualität und

ausgesprochener Patientennähe überall wo ein Sana Logo zu sehen ist, sehr gut

versorgt werden“, sagt Marc Bernstädt.

Markus Lehnigk wird Kaufmännischer Direktor

Der 34-jährige Wirtschaftswissenschaftler und Familienvater ist in der Lausitz

kein Unbekannter. Als ehemaliger Profieishockeyspieler bei den Lausitzer

Füchsen in Weißwasser hat Markus Lehnigk seine Wurzeln in der Lausitz. Nachdem

er von 2016 bis 2018 ein Trainee-Management-Programm bei Asklepios absolviert

hatte, war er bis zum Jahr 2021 als Klinikmanager in der Asklepios Klinik

Wansbek in Hamburg tätig und für das Projektmanagement von Prozess-, IT- sowie

Bauthemen und auch für die Bereiche Therapie, Qualitätsmanagement und die

Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern verantwortlich. Im

Sommer 2021 übernahm er die Geschäftsführung der Orthopädischen Fachklinik

Hohwald und im Frühjahr 2022 zusätzlich die Geschäftsführung der Asklepios

Klinik Sächsische Schweiz in Sebnitz.

„Ich freue mich sehr auf den Start in Cottbus. Das hervorragende medizinische

Leistungsspektrum, die ausgesprochene Behandlungsqualität und auch der

wirtschaftliche Erfolg des Sana-Herzzentrum Cottbus sind beeindruckend. Diese

hervorragenden Ergebnisse sind, und das weiß jeder Klinikmanager, nur mit einem

starken und engagierten Team zu erreichen. Ich bin stolz, jetzt Teil des

Führungsteams in einem so beeindruckenden Haus zu werden und die Leitung des

Cottbuser Hauses zu übernehmen“, sagt Markus Lehnigk.

Jean Franke verlässt Sana Kliniken AG

Jean Franke verlässt nach 17 Jahren die Sana Kliniken AG auf eigenen Wunsch und

widmet sich neuen Aufgaben in der Brandenburger Krankenhauslandschaft. Nach

verschiedenen Tätigkeiten bei der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg und in der

Region Ost übernahm die studierte Gesundheitsökonomin von 2014 bis 2018 die

Position der Direktorin der Sana Kliniken Sommerfeld und ab 2016 die der

Geschäftsführerin der Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld. Anschließend

wechselte sie als Direktorin und später als Geschäftsführerin an das Sana

Klinikum Lichtenberg, ehe sie im Spätsommer 2021 die Geschäftsführung des

Sana-Herzzentrum Cottbus übernahm. „Ich danke Jean Franke für die vielen Jahre,

in denen Sie Tag für Tag mit vollem Einsatz und Herzblut für den Erfolg der

Kliniken, die Sicherung des wichtigen Versorgungsauftrages und vor allem für

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekämpft hat. Ihr ausgesprochener

Weitblick, ihre hohe Expertise in der Gesundheitswirtschaft, ihr Mut, Dinge

anzupacken und ihre herzliche Art ist für alle eine Bereicherung. Ich freue

mich, dass wir auch in Zukunft in der Brandenburger Krankenhauslandschaft

partnerschaftlich für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten

zusammenarbeiten werden“, sagt Dr. Christian von Klitzing.

Über die Sana Klinken in Südbrandenburg

In direkter Nachbarschaft betreibt die Sana Kliniken AG mit den Sana Kliniken

Niederlausitz das größte Krankenhaus der Regelversorgung in Südbrandenburg

sowie das bundesweit renommierte Sana-Herzzentrum Cottbus. Während die

Cottbuser Fachklinik auf die Versorgung von kardialen Erkrankungen

spezialisiert ist. Während am Standort in Cottbus jährlich mehr als 4.500

Patienten herzchirurgisch und kardiologisch stationär durch die versierten

Mediziner behandelt werden, bieten die Sana Kliniken Niederlausitz an den

Krankenhausstandorten Senftenberg und Lauchhammer ein breites

Leistungsspektrum. Mehr als 1.200 Mitarbeitende sichern die kompetente

Versorgung von jährlich ca. 22.000 stationären und 32.000 ambulanten Patienten.

Die Sana Kliniken Niederlausitz sind Akademisches Lehrkrankenhaus der

Medizinischen Hochschule Brandenburg. Mit modernster Medizintechnik,

Fachkompetenz, aktuelles Wissen und persönlicher Motivation bieten beide Häuser

dank innovativer Therapiekonzepte beste Langzeitergebnisse und größtmögliche

Sicherheit.

Quelle: Mediennachricht, 16.02.2023