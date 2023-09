Hessing Stiftung Augsburg mit neuem Direktor (Pressemitteilung).

Zum 1. November 2020 übernimmt Roland J. Kottke den Direktorposten der Hessing Stiftung. Der Volljurist folgt somit auf Dr. Hofmann, der seit dem 1. Mai 2020 diese Funktion interimsweise ausfüllte. Mit Roland Kottke ist es uns gelungen, einen im Gesundheitswesen höchstqualifizierten und sehr erfahrenen neuen Direktor zu ernennen, freut

sich Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg und

Verwaltungsratsvorsitzende der Hessing Stiftung. „Für die Hessing Stiftung ist

es sehr wichtig wieder eine konstante Führung zu haben, die den Kurs in

Richtung Zukunft fortsetzt. Auch im Namen des Verwaltungsrates freue ich mich

auf die Zusammenarbeit.“

Roland Kottke ist erfahrener Volljurist und hat in zahlreichen Unternehmen als

Vorstand, mit den Schwerpunktthemen Personal, Einkauf und Recht, gewirkt.

„Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung und besondere Aufgabe in

Augsburg“, erklärt Roland Kottke, künftiger Direktor der Hessing Stiftung. „Die

Hessing Stiftung ist eine ganz besondere Einrichtung mit vielseitigen Themen

und dem klaren Auftrag, zum Wohle der Heil- und Hilfsbedürftigen zu handeln.

Diesen Auftrag nehme ich sehr gerne an, um gemeinsam mit den

Führungskolleginnen und -kollegen sowie der Belegschaft die Stiftung

weiterzuentwickeln.“

Zuletzt war Roland Kottke Vorstandsmitglied der Agaplesion gAG in Frankfurt am

Main. Für das Unternehmen mit 21.000 Mitarbeitern trug er unter anderem die

Ressortverantwortung für Personal, Einkauf, Compliance, Arbeits- und

Vertragsrecht sowie für einige Kliniken und Senioreneinrichtungen in

Süddeutschland. 2011 bis 2017 war er Prokurist bei der Sana Kliniken AG in

Ismaning bei München, 2008 bis 2011 Prokurist bei der Rhön-Klinikum AG in Bad

Neustadt und davor unter anderem Direktor für Personal und Recht bei der Kabel

Deutschland GmbH in Unterföhring.

Nach dem Studium der Rechts- und Volkwissenschaft begann er zunächst seine

Karriere in einer internationalen Anwaltskanzlei in Köln und Paris.

„Meine Tätigkeit als Direktor der Hessing Stiftung war eine ganz besondere

Aufgabe“, sagt Dr. Michael Hofmann, Partner von Vindelici Advisors und

scheidender Interims-Direktor. „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter*innen

für das entgegengebrachte Vertrauen und stehe voller Demut vor Ihren Leistungen

während der Corona Pandemie. Herrn Kottke wünsche ich einen erfolgreichen

Start.“

Über die Hessing Stiftung

Die Hessing Kliniken sind eines der führenden Orthopädie-Kompetenzzentren

Europas und gehören zu den größten orthopädischen Fachkliniken deutschlandweit.

Unsere Ärzte führen über 10.000 orthopädische Operationen im Jahr durch. In dem

orthopädischen Klinikum mit acht hochspezialisierten Fachabteilungen, je einer

Rehabilitationsklinik für Orthopädie und für Geriatrie und der

Hessingpark-Clinic mit ihrem Schwerpunkt im Bereich der Versorgung von

Spitzensportlern und privatärztlichen Leistungen behandeln wir jährlich mehr

als 13.000 stationäre Patienten auf höchstem medizinischem und pflegerischem

Niveau.

Trägerin der Kliniken ist die über 100-jährige Hessing Stiftung in Augsburg,

die auch weitere gesundheitswirtschaftliche Betätigungsfelder hat: eine

hauseigene Orthopädie- und Schuhtechnik mit zwei Sanitätshäusern und einem

Schuhgeschäft, ein Therapiezentrum und das Hessing Förderzentrum für Kinder und

Jugendliche, das ein umfassendes Therapie-, Bildungs- und Förderangebot bietet.

Ambulante orthopädisch-ärztliche Behandlungen gewährleisten drei medizinische

Versorgungszentren an den Praxisstandorten Augsburg-Göggingen, Königsbrunn und

Gersthofen. Rund 1.400 Mitarbeiter kümmern sich um Patientinnen und Patienten

sowie Kundinnen und Kunden aller Altersklassen.

Heute als Stiftung bürgerlichen Rechts geführt, wurde die orthopädische

Heilanstalt 1868 von Hofrat Friedrich von Hessing gegründet, einem

medizinischen Autodidakten, der es mit orthopädischen Hilfsmitteln zu

europaweitem Ruhm brachte.

www.hessing-stiftung.de

Quelle: Pressemitteilung, 02.10.2020