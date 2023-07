Hunsrück Klinik Simmern setzt auf breitere Führungsstruktur

Hunsrück Klinik Simmern: Krankenhausdirektorin und Regionalverantwortlicher neu im Team (Medienmeldung).

Die Stiftung kreuznacher diakonie versammelt ein erfahrenes Expertenteam, um gemeinsam die Weichen für die herausfordernde Zukunft in Simmern zu stellen. Die Ärztliche Direktorin Dr. Elena Ribel sowie die Pflegedirektorin Kristina Theodoropoulos bleiben im Führungsteam der Hunsrück Klinik. Neu dazu kommt

Susanne Christ als Krankenhausdirektorin und Manuel Seidel als Regionalverantwortlicher für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Susanne Christ übernimmt die Position der Krankenhausdirektorin, leitet den

Einkauf in der Stiftung kreuznacher diakonie und die Umsetzung des

Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG). Sie ist seit 2010 für die Stiftung

kreuznacher diakonie tätig und verantwortet relevante Bereiche der

Krankenhäuser der Stiftung kreuznacher diakonie bereits seit 2018.

Manuel Seidel wird Regionalverantwortlicher der Krankenhäuser in

Rheinland-Pfalz mit den Standorten Simmern, Bad Kreuznach und Kirn und ist

insbesondere für die Steuerung und Abstimmung der Leistungsportfolien aller

Häuser zuständig. Er kennt die Hunsrück Klinik und die Mitarbeitenden bereits

sehr gut, da er 2013 bis 2018 in Simmern Krankenhausdirektor war.

Neu an Bord ist Sabrina Müller als neue Geschäftsführerin des medizinischen

Versorgungszentrums (MVZ). Sie bringt eine hohe Expertise im Bereich der

Ambulantisierung mit. „Alle drei freuen sich bereits auf ihre neuen Aufgaben

und möchten die Klinik maximal voranbringen. Sie haben schon

zusammengearbeitet, kennen und schätzen sich. Innerhalb der neuen

Führungsmannschaft können sie ihre individuelle Expertise optimal einsetzen und

ich bin überzeugt, dass sie die künftigen Herausforderungen erfolgreich

bewältigen werden“, sagt Andreas Heinrich, Vorstand Finanzen und Krankenhäuser

der Stiftung kreuznacher diakonie.

Rainer Frischmann verlässt die Hunsrück Klinik

Der bisherige Klinikdirektor Rainer Frischmann widmet sich ab 1. Februar 2023

neuen Herausforderungen in einem Beratungsunternehmen. „Mit Rainer Frischmann

verlieren wir einen erfahrenen und engagierten Krankenhausdirektor. Wir

bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm beruflich und persönlich alles

erdenklich Gute für seinen weiteren Weg“, so Heinrich anlässlich der

Verabschiedung des scheidenden Krankenhausdirektors und der Vorstellung der

neuen Führungsmannschaft.

Quelle: Medienmeldung, 31.01.2023