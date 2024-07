Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg mit neuer Geschäftsführerin (Presseaussendung).

Seit 1. Februar 2022 sind das Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg sowie das Immanuel MVZ Klosterfelde und das Immanuel MVZ Barnim unter neuer Leitung. Das Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg

hat eine neue Geschäftsführerin. Am heutigen 1. Februar übernimmt Verena Plocher die operative Leitung des Universitätsklinikums der Medizinischen Hochschule

Brandenburg Theodor Fontane (MHB). Zunächst führt sie die Geschäfte der

Krankenhaus Bernau GmbH und der Immanuel MVZ Barnim GmbH gemeinsam mit dem

langjährigen Geschäftsführer Andreas Linke, der zum 31. Mai 2022 in den

Ruhestand geht, und dem Konzerngeschäftsführer Matthias Scheller.

Verena Plocher wechselt von der Universitätsmedizin Greifswald nach Bernau.

Zuletzt hatte sie in Greifswald die Kaufmännische Leitung Kliniken & Institute

sowie die Geschäftsführung der Medizinischen Versorgungszentren und des

Palliativnetzwerks Vorpommern inne. Zuvor war die studierte Betriebswirtin und

Soziologin für die Charité – Universitätsmedizin Berlin im Controlling und als

Vorstandsreferentin tätig. Insgesamt blickt die 40-Jährige auf über zehn Jahre

Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Management von Universitätskliniken

zurück.

Als Geschäftsführerin der Krankenhaus Bernau GmbH ist Verena Plocher für das

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg und das Immanuel MVZ

Klosterfelde verantwortlich. Zudem steuert sie die universitäre Anbindung des

Klinikums an die MHB. Darüber hinaus übernimmt sie die Geschäftsführung für das

Immanuel MVZ Barnim.

Matthias Scheller, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Immanuel

Albertinen Diakonie: „Ich freue mich, dass wir mit Verena Plocher eine

kompetente Führungspersönlichkeit im Gesundheitswesen als Geschäftsführerin des

Immanuel Klinikums Bernau Herzzentrum Brandenburg gewinnen konnten. Frau

Plocher ist vertraut mit universitärer Medizin, kennt die Berliner und

Brandenburger Kliniklandschaft gut und bringt Geschäftsführungserfahrung mit.

Sie ist kommunikationsstark, bestens vernetzt, denkt strategisch und besitzt

ausgewiesene Expertise im Controlling. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr

viel Erfolg und Gottes Segen.“

Verena Plocher: „Der Standort Bernau hat mit der Herzmedizin als Schwerpunkt

und der universitären Anbindung an die MHB großes Entwicklungspotenzial, das

ich gemeinsam mit den Mitgliedern der Klinikleitung und allen Mitarbeitenden im

Haus voranbringen möchte. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als

Geschäftsführerin. Die Zugehörigkeit zur Immanuel Albertinen Diakonie ist dabei

eine wichtige Basis, die auch die christlich geprägten Grundsätze zur

Unternehmensführung bildet. Dazu gehört, dass der Umgang mit Mitarbeitenden und

Kolleg:innen auf allen Ebenen von Respekt und Anerkennung geprägt sein soll.“

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg

Das Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg bildet im Verbund mit der

Immanuel Klinik Rüdersdorf, den Ruppiner Kliniken sowie dem

Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel das Universitätsklinikum der

Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB). Es ist mit 290 Betten und knapp 800

Mitarbeitenden ein Krankenhaus der Grundversorgung mit den Abteilungen für

Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie ein

Fachkrankenhaus für Herzmedizin. Insgesamt werden jährlich über 11.000

Patienten stationär und ca. 15.000 Patienten ambulant versorgt. Das 1992

gegründete Immanuel Herzzentrum Brandenburg zählt mit seinen ca. 1.200

Operationen am offenen Herzen und mehr als 6.400 kardiologischen Eingriffen zu

den führenden Einrichtungen in Deutschland.

Quelle: Presseaussendung, 01.02.2022