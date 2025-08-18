Innklinikum: Vertragsverlüngerung für Medizinischen Vorstand

Innklinikum: Erweiterung des Verantwortungsbereichs des Medizinvorstandes (Pressemeldung).

Vertragsverlängerung um zwei Jahre – Erweiterung des Verantwortungsbereichs bei den Medizinischen Versorgungszentren. Der Verwaltungsrat des InnKlinikum hat den Vertrag mit Dr. Wolfgang Richter als Medizinischem Vorstand um zwei Jahre bis zum 31. Januar 2027 verlängert. Damit setzt der Klinikverbund auf Kontinuität in einer Phase wichtiger strategischer Entwicklungen und wirtschaftlicher Herausforderungen.

„Die vergangenen Jahre waren mit Corona und den strategischen Neuausrichtungen nach der Fusion für alle Beteiligten herausfordernd. Umso mehr freue ich mich, nun miterleben zu dürfen, wie die gemeinsamen Bemühungen Früchte tragen“, sagt Dr. Richter.

Sein Verantwortungsbereich wird künftig noch größer: Neben der Leitung der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im Landkreis Mühldorf übernimmt Dr. Wolfgang Richter in den nächsten Wochen als weiterer Geschäftsführer, neben Michael Prostmeier, zusätzlich die Verantwortung für die MVZ der MED Bayern OST im Landkreis Altötting. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und die weitere Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im InnKlinikum und den MVZ, die ich in den vielen Jahren sehr schätzen gelernt habe“, so Dr. Richter.

Unterstützung aus dem Verwaltungsrat und von den Vorstandskollegen

„Mit Dr. Richter setzen wir weiterhin auf eine erfahrene und verlässliche Führungspersönlichkeit, die unsere Kliniken in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend geprägt hat. Seine fachliche Kompetenz und sein Gespür für strategische Entwicklungen waren und sind ein Gewinn für das InnKlinikum“, betont Verwaltungsratsvorsitzender Landrat Max Heimerl.

Der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Landrat Erwin Schneider ergänzt: „Dr. Richter steht für Stabilität, Erfahrung und Weitsicht. Gerade in einer Zeit großer Herausforderungen sind seine Fähigkeiten von unschätzbarem Wert.“

Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender des InnKlinikum, unterstreicht: „Dr. Richter verbindet große medizinische Erfahrung mit einem klaren Blick auf die Erfordernisse unserer Häuser. Er ist ein geradliniger Mensch mit viel Herzblut, Energie und Engagement. Ich freue mich persönlich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.”

Michael Prostmeier, Kaufmännischer Vorstand des InnKlinikum, sagt: „Mit Dr. Richter haben wir einen Partner im Vorstandsteam, der sein medizinisches Fachwissen mit einem tiefen Verständnis für die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen verbindet. Es ist schön, dass uns Dr. Richter weiter zur Seite steht.“

Langjährige Erfahrung und regionale Verwurzelung

Dr. Wolfgang Richter, Jahrgang 1959, schloss 1986 sein Medizinstudium an der Ludwig-Maximilian-Universität München ab. Seine Assistenzarztzeit absolvierte er am Institut für Anästhesiologie der LMU München sowie in der Chirurgischen Abteilung des Klinikums Traunstein. Von 1996 bis 1998 war er Oberarzt an der Thoraxklinik Rohrbach der Universität Heidelberg, bevor er 1998 als Leitender Oberarzt für Thorax- und Viszeralchirurgie nach Traunstein zurückkehrte.

2003 übernahm Dr. Richter die Chefarztposition für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie an den Kreiskliniken Mühldorf und wurde ein Jahr später zusätzlich Ärztlicher Direktor. Seit 2015 ist er Geschäftsführer der „MVZ Kliniken Mühldorf a. Inn gGmbH” und war bis zur Fusion 2020 auch Geschäftsführer der Kliniken Kreis Mühldorf am Inn. Seit 2020 ist Dr. Richter Medizinischer Vorstand des InnKlinikum.

Der Facharzt für Chirurgie, Thoraxchirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie konzentriert sich heute auf die strategische und medizinische Leitung des InnKlinikum und der Medizinischen Versorgungszentren.

Quelle: Pressemeldung, 18.08.2025