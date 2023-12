Insolvenzverwalter will DRK-Kliniken Nordhessen sanieren (Pressemitteilung).

Die DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH soll im Wege eines Insolvenzverfahrens saniert werden. Auf Antrag der neuen Geschäftsführung hat der zuständige Insolvenzrichter am Amtsgericht Kassel, Dr. Joachim Mumberg, heute ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Als

vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der branchenerfahrene Sanierungsexperte Dr. Franz-Ludwig Danko eingesetzt. Dessen Ziel ist eine Sanierung der Kliniken inklusive dem Erhalt möglichst aller Arbeitsplätze.

„Für Patientinnen und Patienten sowie für Zuweiser ändert sich durch den

Insolvenzantrag nichts“, betonte Danko. „Die Leistungen sämtlicher

Einrichtungen der DRK-Kliniken Nordhessen werden weiter in vollem Umfang und in

gewohnter Qualität erbracht.“ Dies gilt für Leistungen der stationären und

ambulanten Akutversorgung genauso wie für andere medizinische und

Reha-Angebote, Ausbildungs-Leistungen, etc. Danko hat bereits Kontakt mit der

Bundesagentur für Arbeit aufgenommen, um die Auszahlung der Löhne und Gehälter

sicherzustellen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter hat sich umgehend mit seinem Team vor Ort

begeben, um Gespräche mit der Geschäftsleitung, der Ärzteschaft und der

Mitarbeitervertretung zu führen, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

informieren. Anfang kommender Woche sind zudem Mitarbeiter-Versammlungen

geplant, auf denen Danko sich und sein Team der Belegschaft vorstellen und die

nächsten Schritte erläutern wird. Zudem sollen die Beschäftigten fortlaufend

über den aktuellen Stand des Verfahrens unterrichtet werden.

In den nächsten Tagen und Wochen wird Danko gemeinsam mit seinem Team die

wirtschaftliche Situation der Kliniken eingehend analysieren und die

Sanierungsoptionen ausloten. Denkbar sind eine Investorenlösung oder auch eine

Art Vergleich mit den Gläubigern über einen sog. Insolvenzplan. Welche Lösung

zum Tragen kommt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. „Die

DRK-Kliniken Nordhessen haben nicht nur ein umfassendes medizinisches und

therapeutisches Angebot auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, sondern spielen

auch für die medizinische Versorgung in Kassel und Umgebung eine wichtige

Rolle“, so Danko. „Das soll auch in Zukunft so bleiben.“

Mit Blick auf die Meinungsverschiedenheiten auf Führungs- und

Gesellschafterebene in den letzten Wochen betonte Danko: „Mit dem

Insolvenzverfahren gilt ab sofort ein klar geregeltes gesetzliches

Sanierungsregime. Das bietet die Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen, und

verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.“ Der vorläufige Insolvenzverwalter hat

in der Vergangenheit bereits mehrere Kliniken und Gesundheitseinrichtungen

erfolgreich saniert, darunter das Klinik und Rehabilitationszentrum

Lippoldsberg, die Rhön-Klinik Prof. Keck oder das Medikum MVZ in Kassel und

Baunatal.

Die DRK-Kliniken Nordhessen sind das zweitgrößte Krankenhaus in der Region

Kassel. An zwei Standorten – Kassel-Wehlheiden und Kaufungen – beschäftigen die

Einrichtungen rund 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus sind

ca. 200 Rotkreuzschwestern der DRK-Schwesternschaft Kassel e.V. in den

Einrichtungen der Kliniken tätig. Das Krankenhaus in Kassel-Wehlheiden verfügt

über eine zentrale Notaufnahme, zwölf Fachkliniken, eine Neurologie,

verschiedene Zentren sowie Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten.

Zur DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH gehören mehrere Tochtergesellschaften,

darunter ein MVZ und eine Krankenpflegeschule. Hinzu kommen Gesellschaften, die

Dienstleistungen wie Patientenverpflegung, Reinigung von Flächen und Textilien

erbringen. Diese Tochtergesellschaften sind nicht vom Insolvenzantrag

betroffen.

