Interims-Geschäftsführer an der Asklepios Klinik Burglengenfeld

Erneuter Wechsel der Geschäftsleitung der Asklepios Klinik Burglengenfeld (Presseinformation).

Innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal ein Wechsel in der Führungsebene und dennoch die Kontinuität bewahren? Das funktioniert, wie gerade die Asklepios Klinik im Städtedreieck zeigt: Hier folgt Felix Sasse Jana Humrich nach, die

als Geschäftsführerin an die Schwesterklinik nach Lindenlohe gewechselt ist.

Wie seine Vorgängerin vertritt der 33jährige Felix Sasse Geschäftsführerin

Kathrin Hofstetter, die sich bis Herbst in Elternzeit befindet und in den

nächsten Monaten „ihre“ Klinik weiter in guten Händen weiß. Dafür Sorge tragen

nicht zuletzt der Ärztliche Direktor Dr. Josef Zäch und Pflegedienstleiter

Steffen König, die zusammen mit Felix Sasse „und einem eingespielten,

hochqualifizierten und engagierten Team“ die erfolgreiche Fortführung und

Weiterentwicklung des Burglengenfelder Krankenhauses gewährleisten. Felix Sasse

wiederum freut sich auf die Aufgabe „in einer gut strukturierten Klinik mit

familiären Charakter, die gerade die Weichen für die Zukunft stellt“.

Felix Sasse ist studierter Betriebswirt (B.A.) und Gesundheitsökonom (M.A.). Ab

2017 absolvierte erfolgreich das Asklepios Management

Nachwuchsführungskräfteprogramm, das den gebürtigen Bamberger von Seesen über

Hamburg wieder ins niedersächsische Seesen führte, wo er zuletzt als

Klinikmanager die operative Führung der Asklepios Akut- und Rehaklinik sowie

des MVZ Niedersachsen innehatte.

Als begeisterter Basketballspieler, der es bis in die 1. Regionalliga geschafft

hatte, ist Felix Sasse ein überzeugter Teamplayer: „Sowohl die individuelle als

auch die gemeinsame Weiterentwicklung sind entscheidend, um sich fit für die

Herausforderungen der Zukunft zu machen.“ Das Dauerthema Digitalisierung und

der anstehende zweite Bauabschnitt sind zwei von vielen Themen, die neben der

alltäglichen Organisation samt Entscheidungen die Tage von Felix Sasse füllen

werden – dennoch will er sich auch Zeit nehmen, die „Stadt mit der

eindrucksvollen Burg“ und die Region zu erkunden und dabei „als Kind der

Genussregion Oberfranken“ die Kulinarik nicht zu kurz kommen zu lassen.

Quelle: Presseinformation, 10.05.2022