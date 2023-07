Jahresabschluss 2020: Städtisches Klinikum weiterhin mit schwarzen Zahlen (Pressemitteilung).

Die SARS-CoV-2-Pandemie veränderte im Jahr 2020 die Welt. Seither arbeitet auch das Städtische Klinikum Dessau unter besonderen, oft schwierigen Bedingungen für die bestmögliche Versorgung seiner Patienten. Trotz aller Widrigkeiten ist es dem Klinikum im Jahr 2020 erneut gelungen, einen positiven

Jahresabschluss zu erzielen. Im Vergleich zum Jahr 2019 stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf mehr als 157 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Gewinn von 850.000 Euro auf 1,5

Millionen Euro. Verwaltungsdirektor Dr. med. André Dyrna: „Gerade in Zeiten in

denen der negative Branchentrend durch die Pandemie nochmals verstärkt wurde,

ist es uns erneut gelungen, ein positives Ergebnis zu erzielen. Darauf können

wir mit Recht stolz sein, zumal wir unsere Mitarbeiter nach Tarif entlohnen.“

Mit 99 Millionen Euro gab das Klinikum als größter Arbeitgeber in Dessau-Roßlau

mehr als 60 Prozent des Umsatzes für Personalkosten aus. Die Zahl der

Vollzeitkräfte erhöhte sich leicht auf 1.330 Mitarbeiter.

Pandemiebedingt gab es einen Rückgang der Fallzahlen um 13 Prozent. Elektive

Eingriffe und nicht dringende Behandlungen mussten zeitweise aufgeschoben

werden, um Betten für COVID-19-Patienten freizuhalten. Diese Umsatzverluste

wurden durch Ausgleichszahlungen des Bundes kompensiert. Dr. med. Joachim

Zagrodnick, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums: „Der Rückgang der

Eingriffe war besonders im Frühjahr 2020 zu spüren. Trotz großer Anstrengungen

schieben wir noch immer einen Teil der elektiven Eingriffe vor uns her.“

Unzufrieden ist die Betriebsleitung weiterhin mit den Engpässen bei der

Finanzierung von Investitionen: „Eigentlich ist klar geregelt, dass diese

Mittel vom Land kommen, aber schon seit Jahren müssen wir unsere Investitionen

zum weit überwiegenden Teil selber aufbringen. So fehlen die Mittel, in neue

Behandlungstechnik zu investieren. Das wird zunehmend auch zu einem

strukturellen Problem.“

Auf ein gutes Jahr kann auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), ein mit

dem Klinikum eng verbundenes Unternehmen, zurückblicken. Durch die Einbeziehung

neuer Praxen stieg der Umsatz um 16,5 Prozent auf 23,5 Millionen Euro. Das MVZ

schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 283.000 Euro

(2019: 433.000 Euro) ab. Der Rückgang ist auf Investitionen in neue Arztpraxen

zurückzuführen. Mit mehr als 50 Arztsitzen hat sich das MVZ mittlerweile zu

einem der bundesweit größten ambulanten Zentren entwickelt und sich in Zeiten

steigender Praxisaufgaben als ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung

der ambulanten Versorgung in der Region Dessau-Roßlau etabliert.

Das Klinikum schreibt somit seit mehr als 20 Jahren schwarze Zahlen.

Quelle: Pressemitteilung, 04.11.2021