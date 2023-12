Jahresbericht 2020 der Oberschwabenkliniken (Oberschwabenklinik, PDF, 4 MB).

Die Oberschwabenklinik gGmbH hat ihr Geschäftsjahr 2020 mit einem Defizit von – 2,239 Millionen Euro abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung um über zwei Millionen Euro. Im Leistungsgeschehen des

Klinikverbundes im Landkreis Ravensburg hat die Corona-Pandemie tiefe Spuren

hinterlassen. Erstmals ging sogar die Inanspruchnahme der Notaufnahmen zurück.

Ohne Hilfen von Bund und Land in Höhe von zusammen 13,7 Millionen Euro wäre das

OSK-Ergebnis wesentlich schlechter ausgefallen.

So ist das Defizit in einem „erträglichen Rahmen“ geblieben, meinte

OSK-Geschäftsführer Prof. Dr. Oliver Adolph bei der Vorstellung des

Abschlusses. 39798 stationäre Fälle hat die OSK versorgt, 2159 weniger als im

Jahre 2019. Auch bei den ambulanten Patienten wirkte sich die Pandemie mit

einem Rückgang um 7375 auf noch 104157 aus. Zusammen sind in den

OSK-Einrichtungen 165713 Fälle versorgt worden, Das waren 11713 oder 6,6

Prozent weniger als in 2019.

Einen deutlichen Rückgang verzeichneten sogar die Notaufnahmen, die seit Jahren

unter deutlichen Fallzahlsteigerungen leiden. 2020 waren nur noch 52 734

medizinische Notfälle zu versorgen, 7227 weniger als im Jahr vor der Pandemie.

Nicht einer Steigerung der OSK-Leistungen, sondern der Erhöhung des

Landesbasisfallwertes als Grundlage der Vergütung und den Corona-Hilfen war es

zu verdanken, dass die OSK mit 240,1 Millionen Euro (2019; 221,3 Millionen)

erneut einen Rekordumsatz erreichte.

448 Patienten der OSK haben 2020 an einer bestätigten Corona-Infektion

gelitten. 265 wurden im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg versorgt, 174 am

Westallgäu-Klinikum in Wangen und neun im Krankenhaus Bad Waldsee.

Auch in Zeiten der Pandemie hat die OSK weiter Personal aufgebaut. Umgerechnet

auf Vollzeitstellen erhöhte sich das Personal 62 Vollkräfte au 1786. An

„Köpfen“ beschäftigten die OSK und ihre Tochterunternehmen 2947 Menschen, 124

mehr als 2019. Von besonderer Bedeutung ist aufgrund der

Pflegepersonaluntergrenzen der Personalaufbau in der Pflege. 150 Pflegekräfte

konnten gewonnen werden, 100 haben die OSK im Zeitraum eines Jahres wieder

verlassen.

Um die Pflegepersonaluntergrenzen einhalten zu können, musste die OSK mehr

Leihkräfte beschäftigen. Der Aufwand stieg von 3,6 auf 4,7 Millionen Euro. Für

Leihpflegekräfte musste bis zur 2,5-fachen Vergütung einer fest angestellten

Kraft bezahlt werden, bei Leihärzten war die Vergütung bis zu 4,5-fach so hoch.

Die OSK wirbt deshalb weiterhin gezielt um ausgebildete Pflegekräfte in der

Region, die derzeit nicht im erlernten Beruf tätig sind. Unvermindert weiter

gehen die Anstrengungen in der Ausbildung. 257 junge Menschen werden in einem

Gesundheitsberuf ausgebildet, davon fast 200 in der Pflege.

Die Kosten der OSK von insgesamt 242,4 Millionen Euro verteilen sich auf die um

9,5 Millionen Euro auf 147,9 Millionen Euro gestiegenen Personalkosten (61,1

Prozent) und die von 87,5 auf 94,5 Millionen Euro (38,9 Prozent) gewachsenen

Sachkosten. Darin enthalten sind auch durch die Pandemie bedingte Mehrkosten

wie zum Beispiel für den Sicherheitsdienst oder Laborleistungen

Das Jahr 2021 wird für die OSK absehbar erneut von der Pandemie geprägt sein.

Bis zur Jahresmitte wurden bereits mehr Covid 19-Patienten versorgt als im

gesamten Jahr 2020. Die Freihaltepauschale des Bundes ist mittlerweile

ausgelaufen. Von weiteren Landeshilfen ist noch nichts bekannt.

Den kompletten Jahresbericht 2020 finden Sie in unserer Mediathek.

Quelle: Oberschwabenklinik, 15.07.2021