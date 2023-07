Johannesstift Diakonie mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Der bisherige Geschäftsführer des Paul Gerhardt Stiftes Wittenberg und der Vorstand der Johannesstift Diakonie sind aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur weiteren Entwicklung des Hauses übereingekommen, den zum Jahresende auslaufenden Geschäftsführervertrag nicht zu verlängern. Der

Sprecher des Vorstandes der Johannesstift Diakonie dankte Dr. Henning Rosenberg

für die gute Arbeit der vergangenen Jahre und das in seiner Amtszeit Erreichte:

„Dr. Rosenberg hat das Haus durch entschiedenes Handeln in einer schwierigen

Zeit aus den roten Zahlen geführt. Damit hat er dafür gesorgt, dass die

Leistungen des Krankenhauses dem Landkreis Wittenberg und seiner Bevölkerung

erhalten geblieben sind. Dafür gilt ihm unser ausdrücklicher Dank.“

Durch den Fachkräftemangel und neue gesetzliche Rahmenbedingungen stellen sich

neue Herausforderungen – gerade für Krankenhäuser im ländlichen Raum. Diesen

Herausforderungen soll in Wittenberg nun unter der Leitung des neuen

Geschäftsführers Matthias Lauterbach begegnet werden. „Wir müssen das

Leistungsangebot des Hauses noch besser mit der Wittenberger Ärzteschaft und

anderen Leistungserbringern im Landkreis und darüber hinaus abstimmen, um trotz

Fachkräftemangel und schlechterer Finanzierung die gewohnt hohe

Leistungsqualität des Hauses halten zu können“ sagte der Medizinische Vorstand

der Johannesstift Diakonie. Matthias Lauterbach ist die Krankenhauslandschaft

in Sachsen-Anhalt gut vertraut und er wird sich ab dem 4. November mit voller

Kraft für die weitere Entwicklung des Hauses einsetzen.

Über das Evangelische Krankenhaus Paul Gerhardt Stift

Das Evangelische Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Lutherstadt Wittenberg ist

eine Einrichtung der Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH in

Trägerschaft der Johannesstift Diakonie sowie der Paul-Gerhardt-Stiftung. Als

Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus der

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bieten wir neben einer hochwertigen

Allgemein- und Notfallversorgung auch spezialisierte Fachbereiche und Zentren.

Über die Johannesstift Diakonie gAG

Die Johannesstift Diakonie gAG ist das größte konfessionelle Gesundheits- und

Sozialunternehmen in der Region Berlin und Nordostdeutschland. 8.850

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten moderne Medizin und zugewandte

Betreuung im Einklang mit den christlich-diakonischen Werten des Unternehmens.

Der Träger betreibt Einrichtungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,

Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen mit einem vielfältigen

Angebot in den Bereichen:

Quelle: Pressemitteilung, 21.10.2019