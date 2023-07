Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen mit neuem Kaufmännischen Leiter (Pressemitteilung).

2021 neuer Kaufmännischer Leiter des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen. Damit tritt er die Nachfolge der langjährigen Leiterin Siegrun Böttcher an, die in den Ruhestand trat.

Herr Rücker ist seit 2008 im Bereich Controlling des Krankenhauses tätig und

hat seitdem kontinuierlich mehr Verantwortung übernommen. Seit zehn Jahren

leitet er das Controlling – auch für die Tochtergesellschaften, seit 2017 ist

er Prokurist und seit drei Jahren schließlich Mitglied der

Krankenhausbetriebsleitung.

„Ich freue mich über die neue Verantwortung und bin dankbar für das Vertrauen,

das man in mich setzt.“, sagt der 43-Jährige Diplom-Kaufmann.

Nun ist Mirko Rücker für sieben Verwaltungsabteilungen (Technik, Buchhaltung,

EDV, Wirtschaft/Einkauf, Patientenmanagement, Controlling, Medizincontrolling)

mit 70 Mitarbeitenden zuständig. Deren Kompetenzen schätzt er hoch ein: „Wir

haben sehr gut strukturierte Verwaltungsbereiche mit zumeist langjährigen und

zuverlässigen Mitarbeitenden, die mit hoher Identifikation und Motivation ihren

Dienst in hoher Qualität tun. Sie kennen das Haus genau und alle wissen

bestens, was zu tun ist, um Aufgaben optimal zu erfüllen.“

Als Mitglied der Krankenhausbetriebsleitung zusammen mit Direktorin Vivien

Voigt, Ärztlichem Direktor Dr. Martin Spielhagen und Oberin Una Kniebusch ist

es sein Part, die betriebswirtschaftlichen Zahlen im Blick zu haben, um für

wirtschaftliche Stabilität zu sorgen und dadurch Gestaltungsspielräume zu

schaffen. „Diese brauchen wir, um die Patienten in der gewohnten hohen Qualität

versorgen zu können.“ Das ist essentiell für die strategische Weiterentwicklung

des Krankenhauses und seiner Tochtergesellschaften.

„Unsere Fachkliniken haben eine sehr gute Reputation und Patientenzufriedenheit

weit über die Region hinaus, weil Medizin und Pflege in sehr guter Qualität

erbracht werden. Das ist in erster Linie das Verdienst der Mitarbeitenden

direkt am Patienten. Die Verwaltung schafft dafür die Rahmenbedingungen auf der

Basis von wirtschaftlicher Sicherheit und unter Einhaltung – sich häufig

ändernder – gesetzlicher Regelungen. Das trifft am Ende jeden Einzelnen an

seinem Arbeitsplatz.“ Er sagt weiter: „Wir haben über die Patientenversorgung

hinaus auch eine Verantwortung als größter Arbeitgeber in der Region. Das ist

mir wichtig. Wir als Johanniter-Einrichtung sind nicht wie andere Unternehmen

nur profitausgerichtet. Wir treten für Fürsorge und Gesundheit ein, tun Gutes.

Das empfinde ich als sehr sinnstiftend und wertvoll.“

Eine besondere Herausforderung war und ist die Corona-Zeit seit 2020. Das Haus

und seine Tochtergesellschaften hätten die Zeit sehr gut gemeistert, was vor

allem das Verdienst der Mitarbeitenden ist, die sich mit viel Herzblut

einbringen. Auch das trägt zur Standortsicherung und Weiterentwicklung bei.

Außerdem seien in dieser Zeit neue Strukturen und Netzwerke entstanden. Dabei

denkt er an die bis zu 25 Mann/Frau große hausinterne Corona-Task-Force, die

sich aus KBL, leitenden Ärzten und Pflegekräften, einigen Abteilungsleitungen

der Verwaltung, Apotheke, Hygiene und Mitarbeitervertretung zusammensetzte, um

passgenaue organisatorische Lösungen für die Umsetzung der jeweils geltenden

Landesverordnungen zu entwickeln.

Oder an die federführende Mitbegründung des brandenburgischen Klinikverbundes

VCC-West zur Steuerung der Bettenbelegung in der Region Westbrandenburg zu

Corona-Hochzeiten. Hier war vor allem der Ärztliche Direktor Dr. Martin

Spielhagen sehr involviert.

„Das waren sehr gute Erfahrungen, die wir für die Zukunft beibehalten wollen“,

so Rücker.

Mit dem Leitungswechsel und der neuen Führungsaufgabe fallen viele

organisatorische Vorgänge an, das fordert gerade seine Aufmerksamkeit: „Der

Blick auf die Themen hat sich erweitert. Verlässlichkeit, Vertrauen und ein

kooperatives Miteinander bilden die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit

meinen Mitarbeitenden. Diese sehe ich als Experten in ihrem Fachgebiet und als

solche können sie ihren Verantwortungsbereich auch mitgestalten. Dabei lassen

wir niemanden mit Herausforderungen allein, sondern bearbeiten diese gemeinsam

als Team.“ Das spielt besonders in bereichsübergreifender Projektarbeit eine

große Rolle.

Persönliches

Teamarbeit wird auch in Mirko Rückers ehrenamtlichem Engagement groß

geschrieben. Er ist bei der Sportgemeinschaft Beelitz im Vereinsvorstand tätig

und trainiert dort auch seit mehreren Jahren eine Kinderfußballmannschaft. Auch

wenn er hier nicht geboren ist, mag er diese Gegend persönlich sehr und fühlt

sich mit ihr verwurzelt. Seine Familie hat sich vor fast zehn Jahren bewusst

dafür entschieden, den Lebensmittelpunkt nach Beelitz zu verlegen.

Er sagt: „Mich mit dem, wo ich lebe und wirke, zu identifizieren, hat für mich

große Bedeutung.“

In diesen Kontext passt es dann auch, dass Mirko Rücker bereits kurz nach

seinem Dienstantritt 2008 in diversen Verwaltungsbereichen intensiven Einblick

nahm, um daraus den Controllingbereich weiterzuentwickeln. Einige Jahre später

gab es gar intensive mehrtägige Hospitationen in medizinischen Abteilungen wie

z. B. Endoskopie, Bronchoskopie oder OP, um besser zu verstehen, welche

medizinischen Prozesse sich hinter den Zahlen verbergen.

Quelle: Pressemitteilung, 09.11.2021