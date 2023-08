Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur erneut mit positivem Jahresergebnis (Pressemitteilung).

Das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur bleibt wirtschaftlich weiter auf Erfolgskurs. Im vierten Jahr in Folge konnte das KKM, gegen den allgemeinen Trend in der Branche, ein positives Ergebnis einfahren und das Ergebnis aus dem Vorjahr erneut toppen. Das Katholische Klinikum mit seinen mehr als 2.500

Mitarbeitenden – von den Menschen in der Region Koblenz zum wertvollsten

Arbeitgeber für das Gemeinwohl gewählt (Quelle Wirtschaftswoche) - hat das

Geschäftsjahr 2019 mit einem Plus von 2,103 Millionen Euro abgeschlossen, und

das trotz gestiegener Kosten für Personal- und Materialaufwand.

„Dieses Ergebnis ist der große Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter“, sagt Jérôme Korn-Fourcade, Kaufmännischer Direktor am KKM,

stellvertretend für das Direktorium. „Sie tragen unsere medizinischen Visionen.

Sie sind es, die unser Motto ‚Moderne Medizin – von Mensch zu Mensch‘ zu jeder

Tages- und Nachtzeit mit Leben füllen. Sie sind unsere starke Crew, wenn in der

herausfordernden Gesundheitsbranche ein Sturm aufzieht. Dies hat unsere

Dienstgemeinschaft nicht zuletzt bei der Bewältigung der ersten Corona-Welle

sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Doch es sind vor allem die mit Weitblick getroffenen strategischen

Entscheidungen, die das Katholische Klinikum derzeit zu einer stabilen Größe in

der heimischen Krankenhauslandschaft und zu einem attraktiven Arbeitgeber

machen. Nur ein Beispiel: Derzeit sind, trotz des bundesweit bekannten

Pflegenotstands, alle Pflegestellen am KKM besetzt. Allein im zurückliegenden

Jahr konnten rund 100 neue Pflegekräfte eingestellt werden – zum Teil für neu

geschaffenen Stellen, zum Teil als Schwangerschafts-Vertretungen. Dabei zahlt

sich vor allem die herausragende Arbeit am KKM-eigenen Bildungscampus Koblenz

aus. Hier werden bis zu 600 junge Menschen gleichzeitig in den

Gesundheitsfachberufen ausgebildet. Das KKM ist damit branchenübergreifend

einer der größten Ausbildungsbetriebe des Landes.

Die seit Jahren umgesetzte und stets optimierte Medizinstrategie des

Katholischen Klinikums sorgt zudem dafür, dass sich das Leistungsspektrum auf

die vielfältigen medizinischen Kompetenzen des Klinikums beschränkt und man

sich ganz bewusst nur in den medizinischen Feldern bewegt, für die man eine

hohe fachliche Expertise aufweist. Diese orientiert sich zudem am Bedarf der

Menschen in der Region. Aus einem starken Gesamtklinikum gilt es, einige

Bereiche besonders herauszuheben: die große Kardiologie, das hochspezialisierte

Lungenkrebszentrum, die Gynäkologie, die Gefäßchirurgie und die breit

aufgestellte HNO-Klinik am Marienhof, das Bewegungszentrum und die

überregionale Stroke Unit am Brüderhaus Koblenz sowie die geriatrischen,

urologischen Kompetenzen und die Stärken im Bereich der Gastroenterologie am

Brüderkrankenhaus in Montabaur. All diese Expertisen haben auch im vergangenen

Jahr dafür gesorgt, dass das KKM nicht nur für die Menschen da ist, wenn

medizinische Kompetenz gefragt ist, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich

agieren kann. Dies zeigt der Geschäftsbericht 2019 erneut deutlich auf.

Das Katholische Klinikum konnte die Erlöse aus Krankenhausleistungen im

Vergleich zum Vorjahr 2018 um 8,1 Prozent steigern. Trotz des bereits erwähnten

Anstiegs des Personalaufwands und des Materialaufwands verbesserte sich das

Jahresergebnis auf 2,103 Millionen Euro. Auch die Eigenkapitalquote und die

liquiden Mittel konnten erneut gesteigert werden. Die ökonomisch erfolgreiche

Entwicklung zeigt sich auch an den zahlreichen Baumaßnahmen an allen drei

Betriebsstätten – beispielhaft sind hier der Neubau der Endoskopie, die

Errichtung eines neuen Parkhauses sowie das neue Ärztehaus „Montamedicum“ am

Standort in Montabaur sowie die Renovierung der Stroke-Unit am Brüderhaus

Koblenz zu nennen. Und auch für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert der

Wirtschaftsplan, trotz der Corona-Pandemie, erneut ein positives

Jahresergebnis.

