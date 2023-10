Kaufmännischer Direktor verstetigt seine Arbeit für das Caritas Klinikum Saarbrücken

Kaufmännischer Interims-Direktor bleibt am CaritasKlinikum Saarbrücken (Medienmitteilung).

Der Kaufmännische Direktor wandelt seine interimistische Tätigkeit in eine feste um. Gerd Koslowski übernimmt dauerhaft die Funktion des Kaufmännischen Direktors am CaritasKlinikum Saarbrücken. Er hatte dieses Amt zunächst interimsweise im Rahmen einer Management-Partnerschaft übernommen und hat sich nun entschieden, diese Funktion in ein festes Anstellungsverhältnis umzuwandeln.

„Wir sind besonders in diesen herausfordernden Zeiten froh über die persönliche Entscheidung von Herrn Koslowski für das CaritasKlinikum Saarbrücken und die damit verbundene Kontinuität in der Leitung des CaritasKlinikums“, sagen die Geschäftsführer des Trägers cts, Alexander Funk und Heinz Palzer. „Des Weiteren möchten wir an dieser Stelle ganz ausdrücklich auch der Beratungsfirma HC&S für die erfolgreiche Management-Partnerschaft der vergangenen Monate danken. Wir wünschen Herrn Gerd Koslowski, dem gesamten Team der Kaufmännischen Direktion, dem Direktorium sowie Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am CaritasKlinikum, alles Gute und Gottes Segen für die vor ihnen liegenden Aufgaben und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Quelle: Medienmitteilung, 10.10.2023