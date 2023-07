Kaufmännischer Geschäftsführer verlässt das Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide

Klinikum Bremerhaven schreibt seit nunmehr neun Jahren schwarze Zahlen (Pressenachricht).

Thomas Kruse (54), Kaufmännischer Geschäftsführer sowie Geschäftsführungsvorsitzender des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide (KBR), verlässt das Haus zum 30.09.2022 auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen

beruflichen Herausforderung zu stellen.

Kruse ist seit dem 1. Oktober 2012 Kaufmännischer Geschäftsführer am KBR. Unter

seiner Führung schreibt das Klinikum seit nunmehr neun Jahren schwarze Zahlen.

Gleichzeitig gelang es Kruse, das stetige Wachstum des Klinikums durch die

Gewinnung umfangreicher öffentlicher Fördermittel sowie fortlaufende

Investitionen in Personal und Medizintechnik nachhaltig zu sichern.

Eine besondere Leistung, wie auch Torsten Neuhoff, Bürgermeister und

Aufsichtsratsvorsitzender des KBR unterstreicht: „Herr Kruse hat mit

kaufmännischer Weitsicht dafür gesorgt, dass das Versorgungsangebot im KBR dem

steigenden Bedarf entsprechend wachsen konnte und kann. Dass ihm dies ohne

negative Ergebnisse am Jahresende gelungen ist, stellt nicht nur eine

außergewöhnliche Leistung aus Management-Sicht dar. Es sichert nachhaltig die

Gesundheitsversorgung in der Region und auch die Arbeitsplätze von heute rund

2.000 Mitarbeitenden“, erläutert Neuhoff. „Wir bedauern die Entscheidung von

Herrn Kruse deshalb sehr, danken ihm aber vor allem für sein starkes

berufliches und persönliches Engagement. Für seine berufliche und private

Zukunft wünschen wir ihm von Herzen alles Gute“, so Neuhoff weiter.

Auch Oberbürgermeister Melf Grantz dankt Kruse für seine Leistung in den

vergangenen zehn Jahren: „Bremerhaven und die Unterweserregion brauchen ein

starkes kommunales Krankenhaus, auf dessen Gesundheitsversorgung auch abseits

wirtschaftlicher Interessen zu 100 Prozent Verlass ist. Insbesondere die

schwierige Phase der Corona-Pandemie hat uns das in den vergangenen zweieinhalb

Jahren noch einmal verdeutlicht. Ich bin dankbar, dass Herr Kruse unser

städtisches Klinikum gerade während dieser herausfordernden Zeit mit sicherer

Hand verlässlich geführt hat“, betont Grantz. „Zudem freut mich, dass wir

gemeinschaftlich nach Jahrzehnten ein Mutter-Kind-Zentrum schaffen konnten.

Hierzu zählen die Gynäkologie, die Geburtshilfe, die Neonatologie und die

Kinderklinik“, so Grantz weiter.

Kruse blickt selbst gern auf seine Zeit am KBR zurück: „Dank der verlässlichen

Unterstützung seitens des Landes Bremen, der Stadt Bremerhaven, vor allem aber

dank des besonderen Einsatzes unserer Mitarbeitenden steht unser Haus heute gut

gerüstet für seinen Weg in die Zukunft da. Ich danke vor allem unserem

erstklassigen Team, meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung,

dem Aufsichtsrat sowie unserer Senatorin Claudia Bernhard für die gute und

stets konstruktive Zusammenarbeit“, resümiert er seine Zeit am Klinikum.

Besonderer Meilenstein von Kruses Tätigkeit am KBR war unter anderem der Ausbau

der Radio-Onkologie. Neben dem Umbau des sogenannten Bunkers, in dem die

modernen Geräte der Strahlentherapie untergebracht sind, zählten auch die

Anschaffung von zwei neuen Linear-Beschleunigern sowie einem

Computertomographen zu den Investitionen dieses Projekts. Seither gilt die

Klinik für Radio-Onkologie als eine der ersten Adressen für Patientinnen und

Patienten der Strahlentherapie aus der Region und darüber hinaus.

Für Bremerhaven ganz besonders wichtig: Der Bau der neuen Kinderklinik. 2019

hatte das Land Bremen dem KBR den Versorgungsauftrag für die Kinder- und

Jugendmedizin übertragen. Zur kurzfristigen Umsetzung dieses Auftrags wurde

unter Kruses Federführung eine bauliche Übergangslösung errichtet, in der die

Kinderklinik Anfang 2020 planmäßig ihren Betrieb aufnehmen konnte. Kruse setzte

sich zugleich für die Förderung eines adäquaten Ergänzungsbaus ein. Mit Erfolg:

Mitte 2023 kann die Kinderklinik voraussichtlich ihren Betrieb in den neuen

Räumlichkeiten fortsetzen. Den Bau der neuen Kinderklinik fördert das Land

Bremen mit 8,4 Millionen Euro, die Stadt Bremerhaven stellt weitere 4,2

Millionen Euro bereit. In dem entsprechenden Ergänzungsbau, für dessen

Errichtung insgesamt rund 35 Millionen Euro investiert werden, wird außerdem

Platz für weitere Fachabteilungen entstehen, so etwa für die Kardiologie.

Auch für die mittel- bis langfristige Zukunft hat Kruse vorgesorgt: Im Rahmen

des Sonderinvestitionsprogramms zur Stärkung der Pandemieresilienz der

Krankenhäuser gelang es ihm, Fördermittel in Höhe von rund neun Millionen Euro

für das KBR zu sichern. Mit diesen Mitteln soll ein weiterer Bau auf dem

Gelände des KBR realisiert werden, der neben erweiterten Kapazitäten für die

Intensivstation ebenfalls Raum für eine Isolierstation bieten wird.

Quelle: Pressenachricht, 01.07.2022