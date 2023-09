Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH mit Wechsel in der Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Clemens Stafflinger (49 Jahre) hat zum 01.12.218 die Aufgaben als kaufmännischer Geschäftsführer der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH. Hierzu gehören das Deutsche Zentrum

für Kinder- und Jugendrheumatologie , ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), eine Berufsfachschule für Kinderkranken- und Krankenpflege sowie eine Klinikschule.

Clemens Stafflinger folgt dabei auf Dr. Riefenstahl, der seit 2017 die

kaufmännischen Geschäfte der traditionsreichen Kinderklinik geführt hat. Herr

Dr. Riefenstahl scheidet aus der Kinderklinik aus, um sich neuen beruflichen

Herausforderungen zu stellen.

„Wir freuen uns mit Herrn Stafflinger eine hochprofessionelle und herzliche

Führungskraft in unser Team zu bekommen. Gerade seine umfangreiche Vorerfahrung

im Krankenhauswesen wird der Klinik gut tun,“ so der ärztliche Direktor Prof.

Dr. Johannes-Peter Haas.

Clemens Stafflinger begann seine Krankenhauskarriere nach dem Studium der

Ökonomie an der Universität Augsburg im Jahr 1997 als Consultant bei der

Unternehmensberatung W&P Wernick und Partner GmbH in München, wo er bereits

zahlreiche Akutkliniken im Rahmen der externen Verwaltungsleitung führte. Im

Jahr 2006 wechselte er als Klinikdirektor in die mittlerweile an den

SANA-Konzern veräußerten Kliniken Dr. Schreiber, bevor er im Juni 2011 die

kaufmännische Leitung des Krankenhauses Martha-Maria in Nürnberg übernahm.

Clemens Stafflinger ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

Zur Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gemeinnützige GmbH:

Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gemeinnützige GmbH ist Mitglied im

„Diakonischen Werk Bayern e.V.“ und besteht aus dem Deutschen Zentrum für

Kinder- und Jugendrheumatologie (DZKJR) mit den Schwerpunkten Kinder- und

Jugendrheumatologie sowie Behandlung chronischer Schmerzerkrankungen des

Kindes- und Jugendalters und dem Sozialpädiatrischen Zentrum. Das DZKJR ist die

größte kinder- und jugendrheumatologische Akutklinik in Europa mit über 65

Jahren Erfahrung und betreut jährlich ca. 2.500 stationäre Patienten sowie

zusätzlich etwa 900 ambulante Patienten.

Das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie ist Lehrkrankenhaus

der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und Weiterbildungsklinik für

Kinder- und Jugendmedizin

sowie Kinderrheumatologie. Zur Klinik gehören eine Schule für Kranke und eine

Berufsfachschule für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.

