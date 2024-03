KJF Klinik Josefinum Augsburg: Modernisierung schreitet voran (Pressemitteilung).

Für die Klinik Josefinum, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört und sich im Augsburger Stadtteil Oberhausen befindet, hat 2010 mit der Komplettsanierung und dem Beginn des Neubaus eine neue Zeitrechnung begonnen. Bis zum Ende

des Jahres 2025 soll die Modernisierung, die ein Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro umfasst, abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung von vier neuen

Gebäudekomplexen wird das Josefinum eine der modernsten Spezialkliniken Bayerns sein.

Investition zum Wohle der Patientinnen und Patienten

„Wir investieren gezielt in hochmoderne Infrastruktur zum Wohle unserer

Patientinnen und Patienten. Der Neubau bietet umfassende Möglichkeiten für

interdisziplinäre, ganzheitliche Behandlungen und innovative Prozesse. Wir

leisten damit eine wichtige Investition in die medizinische Versorgung des

Standortes Augsburg“, erklärt Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik

Josefinum. Aktuell entstehen im dritten von vier Bautakten neue Räumlichkeiten

für die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP),

der Psychosomatik und eine Familienstation sowie ein Ärztehaus und ein

ambulanter OP. Darüber hinaus wird der Haupteingang von der Kapellenstraße

verlegt und sich künftig in der Joseph-Mayer-Straße befinden. Die Kosten für

den dritten Bautakt, der im Oktober 2017 startete und voraussichtlich Sommer

2022 abgeschlossen sein wird, belaufen sich auf etwa 71 Millionen Euro.

Hochmodernes Krankenhaus

Für Bernd Lechner, Verwaltungsdirektor der KJF Klinik Josefinum, gehen die

Modernisierung des Gebäudes sowie das Angebot von Hochleistungsmedizin im

Josefinum Hand in Hand: „Aufgrund der alten Bausubstanz, größtenteils noch aus

den 1960er-Jahren, sowie der verschachtelten Bauweise, war eine komplette

Modernisierung unausweichlich. Denn klar ist: Die medizinische

Weiterentwicklung und Ausrichtung unserer KJF Klinik als hochmodernes

Krankenhaus muss sich auch in der Bauweise widerspiegeln.“ So wird eine starke

Patientenfokussierung nicht nur durch lichtdurchflutete Zimmer deutlich. „Durch

den Neubau war es möglich, Bereiche zusammenzuführen, die inhaltlich

zusammengehören. Auch die Therapieräume befinden sich direkt neben den

Patientenstationen. Dies erleichtert die Arbeit der interdisziplinären Teams

und verbessert die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten“, erklärt

Pflegedirektorin Dr. Sabine Berninger.

Größte Neonatologie Schwabens entsteht

Im nächsten Bauabschnitt, der Mitte 2022 beginnen soll, entstehen zusätzlich

neue Stationen und Ambulanzen für die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

und -psychotherapie, eine neue neonatologische Normalstation eine neue

Kinderintensivstation (Neonatologie), eine neue interdisziplinäre Notaufnahme,

Konferenzräume sowie eine Kapelle. Am Ende des Projekts wird das Josefinum über

die größte Neonatologie Schwabens verfügen – mit einem großen Intensivbereich

sowie Mutter-Kind-Einheiten. „Durch spezielle Zimmer bieten wir Familien die

Möglichkeit, diese bestmöglich in die medizinische Versorgung der kleinen

Patientinnen und Patienten einzubinden. Dadurch müssen Mütter in der

Neonatologie nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden“, freut sich Dr.

Sabine Berninger über das zukünftige Alleinstellungsmerkmal der KJF Klinik.

Für Geschäftsführer Sebastian Stief ist das „neue Josefinum“ Ausdruck der

Kernwerte der KJF Klinik: „Hell, lebensbejahend und zukunftsorientiert – das

ist die Vision des neuen Josefinum. In unserem hochspezialisierten Haus steht

der Mensch im Mittelpunkt. Wir verbinden moderne Hochleistungsmedizin mit einem

christlichen Wertesystem zum Wohle unserer kleinen und großen Patientinnen und

Patienten.“

Quelle: Pressemitteilung, 09.03.2022