Klinik am Park Lünen mit neuer Leitung (Klinikum Westfalen).

Daniela Derscheid hat zum Monatsbeginn die Leitung der Klinik am Park Lünen übernommen. Nach dem Studium der Gesundheitsökonomie war sie in den 10 Jahren ihrer beruflichen Laufbahn zunächst als Trainee, dann in zentralen Funktionen vom Controlling bis zur strategischen Projektentwicklung in und für

verschiedene Krankenhäuser tätig. Ziel sei für sie immer gewesen, am Ende mit

einem Team gemeinsam ganz konkret eine Klinik nachhaltig weiterentwickeln zu

können, so die 35-Jährige. Sie freue sich darauf, das jetzt an der Klinik am

Park umsetzen zu können. Dort reize sie der breite fachliche Anspruch von der

gesundheitlichen Grundversorgung bis zum spezialisierten LungenFachZentrum mit

regionaler Ausstrahlung. Aufgewachsen ist Daniela Derscheid im

Rhein-Sieg-Kreis, kennt aber das Ruhrgebiet schon aus ihrer bisherigen

beruflichen Laufbahn. Zum Start im Klinikum Westfalen gratulierte

Hauptgeschäftsführer Stefan Aust.

Quelle: Klinikum Westfalen, 21.10.2021