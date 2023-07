Kliniken an der Paar stellen neuen Geschäftsführer vor (Pressemitteilung).

Der gebürtige Augsburger ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Notfallmedizin. Er war bisher als Klinikdirektor und aktuell als Ärztlicher Direktor am Josefinum in seiner Heimatstadt tätig. Chirurgisch ist der 57-jähirge nicht mehr tätig, als Notarzt aber regelmäßig

im Einsatz. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählten neben dem MVZ am

Vincentinum, an dem er als Geschäftsführender Gesellschafter tätig war, die Klinik

Vincentinum in der Funktion als stellvertretender leitender Belegarzt, das Klinikum Augsburg

sowie das Kreiskrankenhaus Ottobeuren.

Herr Dr. Mayer: „Die Kliniken an der Paar mit den beiden Häusern in Aichach und in Friedberg

stellen für mich wesentliche Grundpfeiler der Daseinsvorsorge in einer aufstrebenden Region

dar. Ich sehe es als große Herausforderung aber ebenso große Chance, beide Häuser auch

unter fordernden Rahmenbedingungen gut zu entwickeln. Dies bedarf gemeinsamer

Anstrengungen, sowohl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch aller anderen

Beteiligten. Mit dem ausgesprochene Bekenntnis des Landkreises zu den Kliniken werden

diese weiter ein verlässlicher Partner der Gesundheitsvorsorge, der auch eine wohnortnahe,

medizinisch hochwertige Versorgung sicher stellen kann, bleiben.“

Landrat Dr. Metzger: „Das Thema Kliniken an der Paar ist für die Menschen im Landkreis

Aichach-Friedberg von zentraler Bedeutung. Mit Herrn Dr. Hubert Mayer ist es gelungen, einen

Fachmann für die Bereiche Geburtshilfe, Chirurgie und Notfallmedizin zu gewinnen, der eng

mit den Akteuren im Gesundheitswesen im Großraum Augsburg vernetzt ist. Offenbar haben

zwei wesentliche Punkte dafür gesorgt, dass sich ausnehmend viele für die Besetzung dieser

Schlüsselposition interessierten: Die Entwicklungsmöglichkeiten der Kliniken im wachsenden

Wittelsbacher Land und das klare Bekenntnis des Kreistages zu einer weiteren kommunalen

Trägerschaft.“

Herr Dr. Mayer löst Herrn Georg Großhauser als kommissarischen Geschäftsführer der

Kliniken ab. Herr Peter Schiele, der gemeinsam mit Herrn Großhauser die Kliniken an der Paar

seit dem 01.09.2019 kommissarisch leitet, bleibt weiterhin stellvertretender kommissarischer

Geschäftsführer.

Über die Kliniken an der Paar:

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbeiten

patientenorientiert, sind eng miteinander verzahnt und verfügen über folgende Fachabteilungen: Innere Medizin:

Kardiologie und Gastroenterologie, Chirurgie: Allgemein- und Viszeralchirugie, Unfall- und Orthopädische Chirurgie

und die interventionelle und operative Gefäßmedizin sowie die Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

als Hauptabteilungen organisiert. Im Krankenhaus Friedberg ist die Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

ebenfalls als Hauptabteilung angesiedelt. An beiden Häusern sind auch Belegabteilungen vorhanden: Gynäkologie

und Geburtshilfe, HNO, Orthopädie und Chirurgie. Darüber hinaus verfügen die Kliniken an der Paar über

standortübergreifende Funktionsbereiche: Endoskopie, Radiologie, Labor und Physikalische Therapie.

Quelle: Pressemitteilung, 13.02.2020