Kliniken des Landkreises Lörrach komplettieren die Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Das Geschäftsführungsteam der Kreiskliniken und des St. Elisabethen-Krankenhauses ist komplett: mit Kathrin Knelange wird die Pflege seit Januar durch eine eigene Geschäftsführerin gestärkt. Die klinikeninterne Umstrukturierung in vier Ressorts unter jeweils eigener Leitung war 2018 vom langjährigen

Vorsitzenden Geschäftsführer Armin Müller eingeleitet worden. Oberstes Ziel dabei war es, die Kliniken für Patienten und Mitarbeitende bestmöglich für die Zukunft im Zentralklinikum aufzustellen und die

Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen – auch mit Blick auf das St.

Elisabethen-Krankenhaus als hinzugekommene Tochtergesellschaft. Im Januar

letzten Jahres waren bereits Dr. Bernhard Hoch für den Bereich Medizin und

Marco Clobes für den Bereich Verwaltung & Service an Bord des Leitungsgremiums

gekommen.

Das Geschäftsführungsteam der Kreiskliniken und des St.

Elisabethen-Krankenhauses: Marco Clobes, Kathrin Knelange, Dr. Bernhard Hoch

und Armin Müller

Pflege-Geschäftsführung als Würdigung der Berufsgruppe

Dass die Pflege eine eigene Geschäftsführung erhält, ist in der deutschen

Kliniklandschaft eher ungewöhnlich. Bei den Lörracher Kliniken jedoch waren der

Entscheidung für die neue Struktur unter anderem zahlreiche Interviews mit

Führungskräften vorangegangen. Auch waren Ergebnisse aus Workshops mit rund 12

Prozent der Mitarbeiterschaft im Rahmen eines umfangreichen

Personalentwicklungsprojektes („ESF-Projekt“) in den Prozess eingeflossen. Über

diese breite Basis für die Entscheidung freut sich die neue pflegerische

Geschäftsführerin Knelange besonders: „Die Einrichtung eines eigenen

Geschäftsbereiches ist aus meiner Sicht eine logische Konsequenz, wenn man

Pflege als Profession wirklich ernst nimmt“.

Zahlreiche Ziele

Auch, wenn die Corona-Pandemie die Kliniken im Landkreis und ihre

Geschäftsführung vor enorme Herausforderungen stellt, hat sich das neue

Leitungsquartett einiges vorgenommen: So gilt es, auch künftig die

Wirtschaftlichkeit zu stärken und die Digitalisierung voranzutreiben. Interne

Prozesse und Strukturen in patientennahen wie –fernen Bereichen müssen jetzt

schon so gegliedert werden, dass sie bereits unmittelbar nach dem Umzug in das

Zentralklinikum 2025 möglichst reibungslos funktionieren. Weitere Analysen des

stationären Versorgungsbedarfes zählen genau so zu den Zielen wie der Ausbau

des Medizinischen Versorgungszentrums. Außerdem ist kürzlich der Startschuss

für einen Prozess zur Markenbildung gefallen, einem integralen Bestandteil der

strategischen Weiterentwicklung der Kliniken.

Zur Person

Kathrin Knelange, 38, hat ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin

bei den Barmherzigen Schwestern des hl. Vincent von Paul in München absolviert

und Berufserfahrung auf Station gesammelt. Parallel dazu absolvierte sie ihren

Bachelor Health Care Management und fand ihren Einstieg ins Pflegemanagement

bei Asklepios. Zuletzt war Knelange in der Doppelfunktion als Pflegedirektorin

am Standort Konstanz und stellvertretende Pflegedirektorin des gesamten

Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz tätig. In dieser Zeit schloss sie auch

ihren Master in Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management ab. An der

Stelle in Lörrach begeistert sie neben der Würdigung der Berufsgruppe Pflege

durch eine eigene Geschäftsführung auch das Zentralklinikum. Knelange hat

bereits in der Vergangenheit Neubauprojekte begleitet und dies als spannende

Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum zu schätzen gelernt.

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2021