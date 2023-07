Kliniken des Landkreises Lörrach mit erweiterter Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Die Kliniken des Landkreises Lörrach und ihre Tochtergesellschaft, das St. Elisabethen-Krankenhaus, haben ein erweitertes Geschäftsführungsteam. Neben dem langjährigen Vorsitzenden Geschäftsführer Armin Müller ergänzen Dr. Bernhard Hoch für den Geschäftsbereich Medizin und Marco Clobes für den Geschäftsbereich

Verwaltung & Service seit Januar die Führungsspitze der kommunalen Kliniken.

Ziel: Sicherung optimaler Gesundheitsversorgung

Mit der internen Neustrukturierung in nunmehr vier Geschäftsbereiche (die

Position des pflegerischen Geschäftsführers ist noch zu besetzen) verfolgen die

Kliniken mehrere Ziele. Über allem stehen die Sicherung und der Ausbau einer

optimalen Gesundheitsversorgung im Landkreis sowie die Steigerung der

Patientenzufriedenheit. Im Einzelnen geht es darum, die interne Organisation

frühzeitig für das Zentralklinikum zu strukturieren, die Digitalisierung und

das Zusammenwachsen von Kreiskliniken und St. Elisabethen-Krankenhaus

voranzutreiben und die Wirtschaftlichkeit der Kliniken zu stärken. Auch eine

weitere Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zählte zu den Motiven.

Müller: Gesamtverantwortung auf mehrere Schultern

„Das Unternehmen ist stark gewachsen und hat neben dem Tagesgeschäft auch das

Zusammenwachsen der vier Standorte, die strategisch-medizinische

Weiterentwicklung und das Megaprojekt Zentralklinikum zu stemmen. Als

Geschäftsführer sah ich mich in der Pflicht, die Gesamtverantwortung auf

mehrere Schultern zu verteilen“, begründet Armin Müller seine Initiative zur

Neustrukturierung. Die Einrichtung eines Vierergremiums, so Müller weiter,

erlaube gleichzeitig die Konzentration der einzelnen Geschäftsführer auf eigene

Kompetenzfelder und eine kohärente, schlagkräftige Abstimmung zwischen den

Ressorts.

Hoch motivierte Kliniken-Mitarbeiter

Nach den ersten sechs Wochen berichten die beiden neuen Geschäftsführer Hoch

und Clobes übereinstimmend, dass sie hoch motivierte Mitarbeiter vorgefunden

hätten, die ihre Aufgaben mit vielen Ideen und großem Engagement vorantrieben

und tolle Entwicklungsarbeit in puncto Zentralklinikum leisteten. Auch

bescheinigen beide neuen Geschäftsführer mit ihrer Außensicht, dass man bei den

Kliniken auf dem Weg der Zukunftsausrichtung und der gemeinsamen

Werteentwicklung schon weit vorangeschritten sei. Auch das strategische Denken

sei bereits ungewöhnlich stark durch die Perspektive auf den Einzug in das

Zentralklinikum geprägt. Eine große Herausforderung sei es, sich gleichzeitig

den Themen der Strategieentwicklung und des operativen Geschäftes inklusive der

ständigen Optimierung des Vorhandenen zu widmen.

Zu den Personen

Dr. Bernhard Hoch, 57, ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologe

und Schlafmediziner. Er war während seiner Laufbahn u.a. als Leitender Oberarzt

einer Neonatologie, Leiter eines Schlaflabors, Geschäftsführer und

Medizinischer Direktor an Kliniken in Marburg und im südlichen Bayern tätig.

Zuletzt hatte er die Gesamtverantwortung für die Akutkliniken und MVZ sowie

Rehabilitationskliniken der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg

inne. Die Arbeit in verschiedenen Gremien der Schlaf- und

Rehabilitationsmedizin auf Bundesebene sowie seine Tätigkeit als Prüfer der

bayerischen Landesärztekammer bilden eine weitere Facette seines beruflichen

Profils ab. Berufsbegleitend hat Hoch einen Masterstudiengang Health Care

Management absolviert. „Ausschlaggebend für meine Entscheidung, nach Lörrach zu

kommen, war ganz klar das Zentralklinikum“, sagt Hoch. „Das ist ein tolles

Projekt und das will ich mitgestalten!“

Marco Clobes, 36, verfügt über einen Abschluss als Bachelor of

Health-Care-Business-Management und bringt ein breites Erfahrungsspektrum im

Krankenhauswesen mit: Zuletzt war er als Projektleiter und Interims-Manager bei

der gök Consulting GmbH tätig. Davor hatte er Positionen als

Verwaltungsdirektor der Rotkreuzklinik Lindenberg gGmbH, als Geschäftsführer

der MVZ Allgäu Bodensee GmbH und als Klinikmanager der Asklepios

Schwalm-Eder-Kliniken GmbH inne. Alle diese Tätigkeiten waren geprägt durch

Prozess- und Strukturveränderungsprojekte, so, wie sie auch die Lörracher

Kliniken durchlaufen. Auch für Clobes waren das Zentralklinikum und die

Gestaltung des Weges dorthin ausschlaggebende Argumente. „Das ist eine Chance,

wie sie so in Deutschland nicht noch einmal zu finden ist“, so Clobes.

Infobox

Die Kliniken des Landkreises Lörrach mit ihren drei Standorten in Lörrach,

Rheinfelden und Schopfheim und ihrer Tochtergesellschaft, dem St.

Elisabethen-Krankenhaus versorgen jährlich über 36000 stationäre und ca. 88000

ambulante Patienten. Sie beschäftigen rund 2200 Mitarbeiter und sind damit

einer der größten Arbeitgeber der Region. Der Jahresumsatz beträgt rund 137

Millionen Euro (Zahlen aus 2018).

Quelle: Pressemitteilung, 13.02.2020