Kliniken Kreis Lörrach benötigen erneut Millionenkredit

Kliniken des Landkreises Lörrach starten Sanierung in Eigenregie (Presseaussendung).

Mit einem grundlegenden Sanierungskonzept streben die Kliniken des Landkreises Lörrach in Eigenregie ab 2026 wieder ausgeglichene Ergebnisse an. Kurzfristig sollen Umstrukturierungen im ersten Halbjahr 2023 positive Effekte erzielen Der Landkreis bekennt sich zur Trägerschaft der Kliniken und

unterstützt diese mit einem weiteren Kredit.

Die Kliniken des Landkreises Lörrach stehen, wie viele andere Kliniken in

Deutschland auch, vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Diese

Situation ist vor allem durch den Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und die

Corona-Pandemie entstanden. Deutlicher als bei anderen Kliniken ist die

Situation der Kreiskliniken außerdem durch einen überproportional starken

Rückgang der Patientenzahlen bei gleichzeitig gestiegener Verweildauer

gekennzeichnet. Dies führt zu einem Bedarf an geliehenem, sehr teurem Personal

mit deutlich negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftsergebnis.

Oberstes Ziel der Kliniken bleibt es, die Patientenversorgung nicht nur

sicherzustellen, sondern auch zu verbessern und die Arbeitsplätze für rund 2400

Mitarbeitende in kommunaler Trägerschaft zu erhalten. Gleichzeitig wollen sich

die Kliniken in eine gute Ausgangslage für das neue Klinikum bringen.

Eine erste, unmittelbare Maßnahme hierfür ist die eingeleitete Umstrukturierung

der Kliniken noch im ersten Halbjahr 2023. Darüber hinaus wird eine

grundlegende, mittelfristige Sanierung unter eigener Regie mit dem Vorsitzenden

Geschäftsführer Sascha Sartor angestrebt. Die Geschäftsführung der Kliniken

wird hierfür ein Sanierungskonzept erstellen, das die Themen Verweildauer,

Kosten durch Fremdpersonal, ärztliche Leistungsdichte, Kommunikation und

Personal fokussiert. Dadurch soll die wirtschaftliche Situation so verbessert

werden, dass Ende 2025 – also ab dem Wirtschaftsplan 2026 - wieder ein (nahezu)

ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann. Bei der operativen Umsetzung

dieser großen Aufgabe soll externe Expertise hinzugezogen werden.

Die Geschäftsführerin Pflege Kathrin Knelange und der Geschäftsführer

Verwaltung & Service Marco Clobes werden diesen Weg leider nur noch kurze Zeit

mitgehen, da sie ihre Lebensmittelpunkte in andere Regionen verlagern und die

Kreiskliniken im ersten Halbjahr 2023 verlassen. Bis dahin werden sie den von

ihnen mitinitiierten Weg mit voller Kraft vorantreiben. Zur Regelung der

Nachfolge finden in den nächsten Wochen Gespräche statt.

Für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes benötigen die Kreiskliniken die

Unterstützung des Landkreises und finanziellen sowie zeitlichen Spielraum. Der

Kreistag bekennt sich klar zur kommunalen Trägerschaft und gewährt, zusätzlich

zu dem bereits genehmigten Kredit in Höhe von zwölf Millionen Euro, einen

weiteren Kredit über zwei Millionen Euro. Bevor die Kliniken 2026 wieder ein

ausgeglichenes Wirtschaftsergebnis erzielen können, werden sie in den Jahren

2024 und 2025 weitere Unterstützung für den laufenden Betrieb in Form weiterer

Kredite oder eines Betriebskostenzuschusses benötigen – wenn auch

voraussichtlich in geringerer Höhe.

Für die Beurteilung der Fortschritte bei den Restrukturierungsanstrengungen der

Kliniken soll dem Kreistag eine Begleitende Kontrolle zur Seite gestellt werden

– ein Konstrukt, mit dem man bei dem Klinikneubau sehr gute Erfahrungen macht.

Quelle: Presseaussendung, 25.01.2023