Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH bekommt einen neuen Geschäftsführer (Medienmitteilung).

Ab 1. Juli 2022 wird Dr. Dennis Göbel die Nachfolge von Dr. Rainer Pfrommer als Geschäftsführer der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH antreten. Zum künftigen Aufgabenbereich des neuen Geschäftsführers gehören die Kliniken, die Medizinischen Versorgungszentren sowie die Servicegesellschaft Servizio.

Übergangsweise bis zum Amtsantritt von Dr. Dennis Göbel führt René Bärreiter, bisheriger Kaufmännischer Direktor des

Klinikums Heidenheim, die Geschäfte.

Dr. Dennis Göbel, diplomierter Krankenhausbetriebswirt und Facharzt für

Anästhesiologie, kann auf langjährige berufliche Erfahrungen sowohl im klinischen Bereich als auch im

operativen Management im Gesundheitswesen zurückblicken.

Wichtige Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren unter anderem seine

Tätigkeit als Geschäftsführer der Städtischen Krankenhäuser Krefelds sowie

nachfolgend die zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung der AGAPLESION Frankfurter Diakonie

Kliniken und deren Tochtergesellschaften (Medizinisches Versorgungszentrum, Krankenpflegeschule).

Darüber hinaus war er acht Jahre als Prokurist der AGAPLESION gAG

verantwortlich tätig. Von 2018 an bis

zuletzt war er als Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie für sechs

Krankenhäuser, zwei Medizinische Versorgungszentren und vier Hospize

verantwortlich. Daneben war Dr. Göbel als Vorstandsmitglied der saarländischen sowie auch der

rheinlandpfälzischen Krankenhausgesellschaft in zahlreichen Fachgruppen und

Ausschüssen aktiv. Er ist zudem Lehrbeauftragter im Fachbereich Angewandte Gesundheits- und

Pflegewissenschaften der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Der 59-Jährige lebt derzeit in Gau-Bischofsheim

in Rheinland-Pfalz, ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Angesichts der aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie und der auch

damit verbundenen angespannten medizinischen und wirtschaftlichen Lage der

Krankenhäuser freue ich mich,

dass wir mit Herrn Dr. Göbel einen absoluten Fachmann gewinnen konnten, der den

Klinikalltag

sowohl aus der Praxis als auch aus dem operativen Geschäft heraus exzellent

kennt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm die Aufgaben der Zukunft,

wie die weitere Modernisierung und

strategische Weiterentwicklung des Klinikums, erfolgreich meistern werden“, so

Landrat Peter Polta, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kliniken Landkreis

Heidenheim gGmbH

Quelle: Medienmitteilung, 27.01.2022