Kliniken Schmieder: Jahresbericht 2019 erschienen (Download, PDF, 2,3 MB).

Innovationen - unter diesem Thema steht der druckfrisch erschienene Jahresbericht der Kliniken Schmieder. Auch im Jahr 2019 verfolgte das Familienunternehmen den Anspruch, die medizinisch-therapeutische Behandlung weiterzuentwickeln. Möglich wird dies durch das Wissen und Engagement unserer Mitarbeiter und der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Mit den

Therapieinnovationen setzen wir neue Maßstäbe in der Neurologischen

Rehabilitation, die die Kliniken Schmieder als Qualitätsführer in diesem

Bereich festigen.

Im Jahresbericht bekommen Sie einen Überblick über die neuesten

Therapiemethoden in der Physio-, Ergo- und Sprachtherapie sowie in der

Neuropsychologie. Ein Beispiel ist der Lyra Gangtrainer, der in unseren

Kliniken in Allensbach und Heidelberg ein hocheffizientes Gangtraining in der

Physiotherapie ermöglicht.

Außerdem erwarten Sie Einblicke in die medizinischen Schwerpunkte der

Ärztlichen Leiter in Konstanz und Allensbach. Prof. Dr. Jöbges übernahm zu

Beginn des vergangenen Jahres die Ärztliche Leitung in den Kliniken Schmieder

Konstanz und Prof. Dr. Chatzikonstantinou verantwortet seit Juli 2019 die

Phasen A und B am Standort Allensbach. Seit Dezember letzten Jahres übernahm

Prof. Dr. Keck darüber hinaus die Ärztliche Leitung des Bereichs

Psychotherapeutische Neurologie in Gailingen.

Das vergangene Jahr war nicht nur auf der Ebene der Ärztlichen Leitung geprägt

durch personellen Wandel. So hat Frau Dr. Dagmar Schmieder im Oktober 2019 den

Vorsitz der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder an ihren Sohn Paul-Georg

Friedrich übergeben. Seine Schwester Lisa Friedrich, Dr. Ulrich Sandholzer und

Patrick Mickler, der zum Ende des Jahres zu uns stieß, komplettieren die

Geschäftsführung.

Ein spannendes Jahr also, auf das wir mit diesem Jahresbericht zurückblicken

wollen. Der Jahresbericht steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung:

Jahresbericht 2019 (PDF). Ein gedrucktes Exemplar können Sie sich bestellen

über: info@kliniken-schmieder.de

Quelle: Download, 18.05.2020