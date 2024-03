Klinikneubau im Heidekreis: Standort-Streit gefährdet das gesamte Vorhaben (VdEK Niedersachsen).

Der örtliche Streit um den Standort für einen Klinikneubau im Heidekreis gefährdet das gesamte Vorhaben. Diese Auffassung vertritt der Verband der Ersatzkassen (vdek). Dem Heidekreis droht eine Riesenchance für eine bessere

medizinische Versorgung zu entgehen“, sagte der Leiter der

vdek-Landesvertretung, Jörg Niemann. Hintergrund ist ein Bürgerbegehren, mit

dem die Entscheidung des Kreistages, das neue Zentralkrankenhaus in Bad

Fallingbostel zu bauen, gestoppt werden soll. Die Initiatoren wollen einen

Alternativstandort in der Ortschaft Dorfmark durchsetzen.

Niemann verwies darauf, dass der Krankenhausstrukturfonds zur finanziellen

Förderung von Fusionsprojekten und anderen strukturverbessernden Maßnahmen mit

einem niedersachsenweiten Antragsvolumen von 1,4 Milliarden Euro bereits

dreifach überzeichnet ist. „Der Heidekreis war zunächst gut aufgestellt, weil

er sich vergleichsweise frühzeitig auf einen Klinikneubau festgelegt hat.

Dieser Vorsprung schmilzt nun dahin. Irgendwann wird das Land im Einvernehmen

mit den Krankenkassen und den anderen Partnern der Krankenhausplanung

entscheiden müssen. Dabei werden sich naturgemäß Vorhaben durchsetzen, die gut

durchgeplant sind und in der Region getragen werden. Wenn das

Heidekreis-Projekt in einem Dauerstreit zerrieben wird, gehen die Finanzmittel

in andere Regionen“, betonte er.

Der Neubau soll die bisherigen Krankenhausstandorte in Walsrode und Soltau

ersetzen. „Ein Zentralkrankenhaus würde der Bevölkerung im Heidekreis als

größere Einheit ein deutlich besseres regionales Versorgungsangebot machen. Die

Qualität der Behandlungen kann durch mehr Spezialisierung und Routine deutlich

steigen“, sagte Niemann. Nicht zuletzt werde es ein leistungsfähiges

Krankenhaus deutlich leichter haben, in Konkurrenz zu anderen Standorten um

Ärzte zu werben.

vdek-Landeschef Niemann sieht in der Auseinandersetzung im Heidekreis ein

grundsätzliches Problem: „Kirchturmdenken und lokale Eifersüchteleien sind bei

der Standortwahl eines Krankenhauses schlechte Ratgeber. Eine solche Festlegung

muss nach rein sachlichen Kriterien getroffen werden.“

Niemann äußerte vor diesem Hintergrund Verständnis für Überlegungen, dem Land

die Entscheidung über Krankenhausstandorte zu übertragen. Aus seiner Sicht wäre

es allerdings wichtiger, die Entscheidungsträger auf Kreisebene zu stärken. Er

sieht deshalb dringenden Bedarf für die von der Landesregierung geplante

Neuregelung in der Kommunalverfassung, nach der künftig keine Bürgerentscheide

zu Standorten von Krankenhäusern mehr möglich sein sollen. Diese Änderung müsse

kurzfristig umgesetzt werden.

Quelle: VdEK Niedersachsen, 15.01.2021