Klinikum am Europakanal mit neuer Kaufmännischer Leitung (Presseaussendung).

Zum 1. Februar 2022 übernimmt Barbara Teichmann die Kaufmännische Leitung des Klinikums am Europakanal in Erlangen. Sie tritt damit die Nachfolge von Tobias Ludwig an, der seit November 2020 Kaufmännischer Leiter war und nun innerhalb der Bezirkskliniken Mittelfranken die Leitung der ambulanten Bereiche

übernehmen wird.

„Wir begrüßen Barbara Teichmann ganz herzlich bei den Bezirkskliniken

Mittelfranken. Mit ihr vervollständigt eine erfahrene Kollegin das Team des

Klinikums am Europakanal“, sagte Kai Schadow, Kaufmännischer Direktor der

Bezirkskliniken Mittelfranken, bei der Begrüßung.

Ihren beruflichen Werdegang startete die 56-jährige gebürtige Rheinländerin mit

ihrer Ausbildung zur Krankenschwester. Es folgten diverse Weiterbildungen und

Zusatzqualifikationen wie etwa das Studium des Pflegemanagements. Zuletzt

kümmerte sich Barbara Teichmann als Regionaldirektorin beim Klinikverbund

Südwest um die Betriebsorganisation zweier Kliniken und Medizinischen

Versorgungszentren. Sie verfügt somit über tiefgreifende Erfahrungen im

medizinisch-pflegerischen Bereich, als auch in kaufmännischen Themen wie

Kosten- und Investitionsbudgets, strategisches Management, Controlling sowie

dem Aufbau von Netzwerkstrukturen.

Quelle: Presseaussendung, 02.02.2022