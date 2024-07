Klinikum Bielefeld investiert in seine Krankenhausapotheke (Pressemitteilung).

Das Klinikum Bielefeld verfügt als einziges Krankenhaus in Bielefeld noch über eine eigene Krankenhausapotheke. Nun wurde erheblich in die Apotheke investiert. Der Bereich, in dem die aseptische Herstellung von Arzneimitteln erfolgt, wurde auf einer Fläche von ca. 400 m² komplett neu erstellt, um den

aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und die Apotheke zukunftsfest zu

machen. Hierzu wurden rund 2,3 Millionen Euro investiert.

Gegenwärtig liegt der Arbeitsschwerpunkt der Apotheke bei der individuellen

Zubereitung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krebserkrankungen. Die Anzahl

beläuft sich, mit weiterhin steigender Tendenz, auf rund 20.000 pro Jahr. In

den neuen sogenannten Reinräumen (nahezu keim- und partikelfreie Räume) der

Apotheke des Klinikums Bielefeld arbeiten derzeit sechs

pharmazeutisch-technische Assistentinnen sowie eine Apothekerin und ein

Apotheker.

Bei der aseptischen Herstellung handelt es sich um die Herstellung und

Abfüllung von nicht sterilisierbaren Arzneimitteln unter keimfreien Bedingungen

in speziellen Reinräumen. Aufgrund der unterschiedlich zu treffenden

Schutzmaßnahmen gibt es 2 Teilbereiche. In einem Bereich werden alle

Arzneimittel zur Behandlung von Krebserkrankungen zubereitet, in einem

separaten Bereich alle weiteren Arzneimittel, gegenwärtig insbesondere

spezielle Augentropfen für unsere Augenklinik, die es nicht als

Fertigarzneimittel zu kaufen gibt. Ein dritter Herstellungsbereich ist für

zukünftige Anforderungen vorbereitet. Hier sollen dann Arzneimittel für

sogenannte „neuartige Therapien“ zubereitet werden.

Die Reinräume besitzen ausschließlich glatte und leicht zu reinigende Wände und

Oberflächen, ähnlich wie in modernen Operationssälen. Zusätzlich wird durch

mehrere Filter gereinigte Luft, die nahezu vollständig frei von Partikeln und

keimfrei ist, in die Räume geleitet. Die Partikelfreiheit ist nötig, um

sicherzustellen, dass weder Partikel, noch eventuell darauf haftende Keime die

Zubereitungen verunreinigen und somit den/die Patient*in schädigen können.

Darüber hinaus wird durch einen Überdruck in den Räumen, verglichen mit dem

Luftdruck in den angrenzenden Räumen, eine Verschmutzung des Reinraums mit

Partikeln bzw. Keimen verhindert.

Quelle: Pressemitteilung, 20.10.2021