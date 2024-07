Klinikum Braunschweig mit neuem Geschäftsbereichsleiter IT und Medizintechnik (Pressemitteilung).

Der Geschäftsbereich Informationstechnologie und Medizintechnik am Städtischen

Klinikum Braunschweig hat einen neuen Leiter. Wolf-Christian Varoß leitet seit

neusten das 57-köpfige Team. Zuvor war er als Chief Information Officer bei der

Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH, einem der größten katholischen Krankenhäuser

tätig.

Varoß studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal und IT

Management an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Seine umfassende

Berufserfahrung erwarb er in verschiedensten Unternehmen, Start-Ups und

überregionalen Krankenhausverbünden, unter anderem in privater sowie

kirchlicher Trägerschaft.

In Braunschweig hat Varoß das Ziel die IT des Klinikums weiter zu

modernisieren: „Eine moderne IT im Gesundheitswesen zeichnet sich meiner

Meinung nach im Wesentlichen dadurch aus, sich an die permanenten Veränderungen

und damit verbundenen Herausforderungen anzupassen und gemäß der

Unternehmensstrategie Entscheidungen zu treffen und diese effizient

umzusetzen.“

Neben der leitenden Funktion im Klinikum wird er gemeinsam mit Dr. Raimar

Goldschmidt die Geschäftsführung der Digitalisierungstochtergesellschaft

skbs.digital übernehmen: „Die Verantwortung für IT und Medizintechnik in der

Position des Geschäftsbereichsleiters in Verbindung mit der parallelen

Steuerungsmöglichkeit im Rahmen der Geschäftsführung in der skbs.digital

stellen für mich die wesentlichen Erfolgsfaktoren dar. Vor dieser Aufgabe habe

ich den höchsten Respekt, gleichwohl bin ich davon überzeugt, meine bisherigen

Erfahrungen gewinnbringend für das Unternehmen einbringen zu können.“

Quelle: Klinikum Braunschweig mit neuem

Geschäftsbereichsleiter IT und Medizintechnik Pressemitteilung,

10.02.2022