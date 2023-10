Klinikum Bremerhaven Reinkenheide mit neuem Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher (Pressemitteilung).

Henning Meyer ist seit dem 1. Oktober 2020 neuer Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher am Klinikum Bremerhaven Reinkenheide (KBR). Der 44jährige folgt auf Sebastian Dost, der das Klinikum auf eigenen Wunsch verlassen hat.



„Sebastian Dost hat in den vergangenen Jahren einen sehr wichtigen Beitrag zum

Aufbau und für die Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation am KBR

geleistet, dafür gilt ihm unser großer Dank. Für seine berufliche Zukunft

wünschen wir ihm von Herzen alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir

mit Henning Meyer einen erfahrenen Kollegen für diesen immer wichtiger

werdenden Fachbereich gewinnen konnten“, kommentiert Dr. Witiko Nickel,

Pflegedirektor am KBR den Personalwechsel. „Mit diesem Schritt wollen wir

insbesondere die Online-Kommunikation sowie die Ansprache künftiger Bewerber

und Talente noch weiter ausbauen“, so Nickel weiter.



Henning Meyer ist Diplom-Kaufmann (FH) und gelernter Journalist. Nach seinem

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Bremen und der Leeds

Metropolitan University (UK) absolvierte er ein Redaktionsvolontariat bei der

WAZ-Mediengruppe. Der gebürtige Bremer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung

in den Bereichen Unternehmenskommunikation & Marketing. Nach rund neun Jahren

in der Kommunikationsabteilung der Toyota Deutschland GmbH in Köln war er

zuletzt fünf Jahre bei der Bayer AG in Leverkusen als Pressesprecher tätig,

unter anderem in den Bereichen Gesundheit und Pharmazie.



„Das KBR hat eine immens wichtige Bedeutung für die Stadt Bremerhaven und die

gesamte Region Unterweser. Als gebürtiger Bremer freue ich mich deshalb ganz

besonders, die so wichtige Arbeit der rund 1.900 Kollegen des Klinikums künftig

mit meinem Team zu unterstützen“, so Henning Meyer zu seinem Start am KBR.

Henning Meyer ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt mit seiner Familie in

Schwanewede.

Quelle: , 26.10.2020