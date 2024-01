Klinikum Chemnitz: Geschäftsführer verlängert um ein Jahr (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat der Klinikum Chemnitz gGmbH hat sich in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 22. April 2020 intensiv damit befasst, wie das Klinikum die Herausforderungen der aktuellen Situation meistert. In diesem Zusammenhang haben sich der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer, Dirk Balster, darüber verständigt, dass Herr Balster noch bis

zum 30. September 2021 die Geschäfte des Klinikums in bewährter Weise führen

wird.

Dies ist eine Abweichung gegenüber der zu Beginn der Corona-Krise im März

kommunizierten Beendigung der Zusammenarbeit zum Ende des Jahres 2020.

Zielsetzung dessen ist es, bei den bislang nicht absehbaren Folgen der

Corona-Krise für das Gesundheitssystem die stabile Unternehmenssituation des

Klinikums Chemnitz aufrechtzuerhalten und Voraussetzungen für den weiteren

Ausbau der Versorgungsleistung zu schaffen.

Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Ludwig: „Ich freue

mich außerordentlich, dass wir uns situationsbedingt so schnell mit Herrn

Balster auf diesen Weg verständigen konnten. Somit schaffen wir eine wichtige

Voraussetzung für die notwendige Ruhe im Unternehmen, die uns ermöglichen soll,

die Herausforderungen der schwierigen Corona-Situation als Maximalversorger für

Chemnitz und die Region Südwestsachsen konzentriert abzuarbeiten.“ Frau Ludwig

führt weiter aus: „Das Besetzungsverfahren für die Nachfolge in der

Geschäftsführung wird, wie geplant, durch den Aufsichtsrat durchgeführt. Bei

einem planmäßigen Verlauf des Besetzungsverfahrens wird es im Laufe des Jahres

2021 zu einer zeitlichen Überlappung mit zwei Personen in der Geschäftsführung

kommen. Diese zeitweilige personelle Verstärkung in der Besetzung der

Geschäftsführung ist durch die Vielzahl von anstehenden Aufgaben und Projekten

begründet.“

Quelle: Pressemitteilung, 22.04.2020