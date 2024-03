Klinikum Dahme-Spreewald ab Juni mit neuem Geschäftsführer

Am 01. Juni wechselt die Geschäftsführung am Klinikum Dahme-Spreewald (Pressemitteilung).

André Jasper wird am 1. Juni 2022 die Geschäftsführung des Klinikums Dahme-Spreewald übernehmen. Er folgt auf Sana Regional-Geschäftsführer Dr. Christian von Klitzing, der die Standorte Königs Wusterhausen und Lübben übergangsweise geführt hatte, nachdem Michael Kabiersch nach sieben Jahren als

Geschäftsführer zu den Sana Kliniken Berlin-Brandenburg wechselte.

Der gebürtige Westfale absolvierte den Studiengang Betriebswirtschaft im

Gesundheitswesen an der Fachhochschule Osnabrück und war danach über 20 Jahres

im Berliner Klinikmarkt tätig. Der heute 47-Jährige leitete seit 2009 als

Geschäftsführer die Evangelische Elisabeth Klinik in Berlin-Mitte, einem

Unternehmen der Johannesstift Diakonie.

Zusätzlich zur Geschäftsführung des Akut- und Unfallkrankenhauses sowie

Akademischem Lehrkrankenhauses der Charité – Universitätsmedizin Berlin

übernahm André Jasper im Juni 2020 die Geschäftsführung des dortigen

Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).

„Wir freuen uns, dass wir mit André Jasper einen sehr erfahrenen

Krankenhausmanager gewinnen konnten. Zusammen mit unseren hochqualifizierten

Teams vor Ort wird er die Position unserer zwei modernen Krankenhäuser im

Landkreis Dahme-Spreewald weiter stärken und die beiden Gesundheitsstandorte

fortentwickeln“, so Dr. Christian von Klitzing.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Jasper als Geschäftsführer.

Gemeinsam werden wir wichtige Projekte entwickeln und vorantreiben. Unser Ziel

ist eine zukunftsfähige gute medizinische Versorgung in unserer Region“,

ergänzt Stephan Loge, Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald.

„Ich weiß natürlich um die besondere Herausforderung dieser Aufgabe und wünsche

mir, dass die Menschen in der Region spüren, dass wir unsere Arbeit mit Freude

machen. Mich hat vom ersten Moment an stark beindruckt, mit welchem Engagement

und Einsatz die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich tagtäglich für

das Wohl der Patientinnen und Patienten einsetzen“, so André Jasper.

Hintergrundinformation:

Der Landkreis Dahme-Spreewald und die Sana Kliniken AG sind Gesellschafter des

Klinikums Dahme-Spreewald mit den beiden Standorten in Königs Wusterhausen und

Lübben.

Quelle: Pressemitteilung, 06.04.2022