Klinikum Dortmund eröffnet OP-Zentrum Nord

Klinikum Dortmund: Modernstes OP-Zentrum in NRW tritt als Smart Hospital mit dem Fokus auf Digitalisierung und Technologie an (Presseaussendung).

Solche Momente schreiben Geschichte: Pünktlich um 9.30 Uhr ist am Montag, 04. April 2022, im Klinikzentrum Nord das neue OP-Zentrum in Betrieb gegangen. Mit dem Gebäude, das rund 25 Millionen Euro gekostet hat, erhält das Klinikum Dortmund den derzeit NRW-weit technisch modernsten OP-Trakt. Auch

architektonische Raffinessen wie etwa die Tageslicht-Fensterfronten in den elf OP-Sälen („Operieren mit Blick ins Grüne“) machen den Anbau zu einem echten

Highlight für den Medizinstandort Dortmund. „Mit dem neuen OP-Zentrum sind wir

gut gerüstet für die Zukunft und können unsere führende Expertise als

Maximalversorger noch einmal deutlich ausbauen“, sagt Marcus Polle,

Vorsitzender der Geschäftsführung im Klinikum Dortmund.

Noch unter seinem Vorgänger Rudolf Mintrop war das Bauprojekt 2016 mit einer

Machbarkeitsstudie gestartet. Es folgten Entwürfe, Planungen und dann 2020 die

Vorbereitung des Baugrundes. „Bei den Prüfungen hatte sich gezeigt, dass das

angedachte Grundstück neben dem bisherigen OP nicht stabil genug war“, erklärt

Marcus Krämer, Leiter der Abteilung Bau & Technik im Klinikum Dortmund. Also

mussten erst große, 20 Meter lange Bohrpfähle in den Boden versenkt werden.

Krämer: „Wenn man so will, steht der neue OP-Trakt also auf Stelzen.“ 7.800

Quadratmeter Fläche auf zwei Ebenen sind durch den neuen Trakt entstanden, 850

Kubikmeter Beton wurden verbaut.

Die für das Gebäude charakteristische Fensterfront ist 450 Quadratmeter groß

und sowohl abdunkelbar als auch an den entscheidenden Stellen mit blickdichter

Folie beklebt, um die Privatsphäre der Patient:innen sicher zu stellen (als

kleines „Schmankerl“ ziert den Rand der blickdichten Folie die Skyline von

Dortmund, die übergeht in eine EKG-Linie). „Den Architekten war es wichtig,

dass sie u.a. das Licht und die damit auch Atmosphäre des Fredenbaum-Parks in

die OP-Säle holen, der ja unmittelbar an das Klinikzentrum Nord anschließt“, so

Krämer.

Der Umzug vom alten in den neuen OP fand dann am vergangenen Wochenende (2. und

3. April 2022) in Extraschichten statt, da bis zuletzt im direkt angrenzenden

alten OP-Trakt operiert wurde. „Die zurückliegenden Wochen und Monate waren für

das gesamte Team, das dieses Mega-Projekt neben Corona und Tagesgeschäft

geschultert hat, eine echte Herausforderung. Umso mehr möchte ich mich im Namen

der Geschäftsführung bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben“, sagt

Marcus Polle. Neben der OP-Pflege, den Ärzt:innen und den Bauleuten waren

natürlich v.a. auch die Medizintechnik sowie die IT des Klinikums Dortmund

quasi im Dauereinsatz.

In den elf OP-Sälen wurden im Sinne eines „Smart Hospitals“ die modernsten

Diagnose- und Therapie-Geräte verbaut, die es derzeit auf dem Markt gibt. Viele

Medizintechnik-Firmen, die dort ihre Anlagen installiert haben, sehen das

OP-Zentrum daher auch als deutschlandweites Referenz-Objekt. So können etwa die

Operateure z.B. dank ausgeklügelter Kommunikationstechnik in mehreren OP-Sälen

gleichzeitig zugeschaltet werden – etwa, wenn während eines Eingriffs die

Zweitmeinung eine:r Kolleg:in hinzugezogen werden soll, die gerade steril im

anderen OP steht. Zwei der elf OP-Einheiten sind so genannten Hybrid-Säle und

mit jeweils 73 Quadratmetern gut 1,5 mal so groß wie die übrigen Säle. In ihnen

werden z.B. aufwendige Gefäß-Eingriffe vorgenommen; dafür steht dort dann u.a.

eine spezielle Angiographie-Anlage, die den Operateur:innen die Gefäße

darstellen kann.

Die neuen OP-Säle werden von vielen Disziplinen im Haus genutzt, u.a. von der

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Klinik für

Gefäßchirurgie, Klinik für Neurochirurgie, Klinik für Urologie sowie Klinik für

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Die Fläche der bisherigen OP-Säle wird nun

im zweiten Bauabschnitt zu Holding-Area und Aufwachbereich umgebaut. Das neue

OP-Zentrum zählt neben dem Anbau am Hauptgebäude des Standortes in Mitte

(Beurhausstraße) zu den größten Bauprojekten, die derzeit im Klinikum Dortmund

realisiert werden.

360-Grad-Videos

Um sich einen Eindruck von den neuen OPs zu verschaffen, haben wir vom Klinikum

Dortmund aus ein paar 360-Grad-Videos auf Youtube online gestellt – gerne darin

„umschauen“ und swipen (per Smartphone geht es besonders gut): 360-Grad-Videos

Quelle: Presseaussendung, 04.04.2022