Klinikum Dresden besetzt zwei Direktorenposten neu (Pressemitteilung).

Zum Jahresanfang 2022 sollen zwei Direktorenposten im Städtischen Klinikum Dresden planmäßig nachbesetzt werden: Dirk Köcher als neuer Kaufmännischer Direktor und Erster Betriebsleiter. Als neuer Medizinischer Direktor wird Prof. Dr. Sebastian Schellong vorgeschlagen. Gemeinsam mit Pflegedirektorin Petra

Vitzthum, die diese Funktion weiter innehat, komplettieren sie das Direktorium

des Klinikums. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 16. Dezember über

die Personalien.

Gesundheitsbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann: „Ich freue mich

außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungstrio. Dirk Köcher,

Sebastian Schellong und Petra Vitzthum haben gemeinsam die Gesundheit und das

Wohlbefinden unserer Patientinnen und Patienten fest im Blick. Sie sind

ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet und erfahrene Ansprechpartner für

unsere rund 3.500 Beschäftigten in Verwaltung, Ärzteschaft und Pflege. Sie

werden den im letzten Jahr eingeschlagenen Zukunftskurs fortsetzen und die

Zentrenbildung im Städtischen Klinikum Dresden weiter voranbringen.“

Dirk Köcher ist Diplom-Kaufmann mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie sowie

Master of Business Administration (MBA). Seit mehr als zehn Jahren ist er

Geschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken GmbH mit den

Krankenhausstandorten Klinikum Freital und Klinik Dippoldiswalde. In dieser

Funktion ist er bereits bestens mit der regionalen Gesundheitslandschaft und

ihren Akteuren vertraut. Er lebt mit seiner Familie in Dresden. Köcher folgt

auf Marcus Polle, dessen Dienstvertrag zum Jahresende 2021 ausläuft. Polle

wechselt als Geschäftsführer ans Klinikum Dortmund gGmbH.

Prof. Dr. Sebastian Schellong ist Internist und Gefäßmediziner und kommt aus

dem Städtischen Klinikum Dresden. Er führt seit 14 Jahren als Chefarzt die 2.

Medizinische Klinik und kennt daher alle Strukturen aus erster Hand.

Interimistisch übernimmt der Leitende Oberarzt Dr. Michael Mathias Schmidt die

Klinikleitung. Die Suche nach einem Nachfolger für die Chefarztposition beginnt

noch in diesem Jahr. Mit der Berufung Prof. Schellongs zum Medizinischen

Direktor endet die kommissarische Besetzung durch die Chefärzte Dr. Harald

Schmalenberg und Prof. Dr. Tobias Lohmann.

Bürgermeisterin Kaufmann: „Marcus Polle, Harald Schmalenberg, Tobias Lohmann

und Petra Vitzthum haben sich im Direktorium mit großer Leidenschaft und

starkem persönlichen Engagement für das Städtische Klinikum Dresden eingesetzt.

Ihnen sind äußerst wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft des

kommunalen Krankenhauses gelungen. Zu nennen sind insbesondere das neue

Leitbild, das Zukunftskonzept und das professionelle Management in der

Coronavirus-Pandemie. Dafür danke ich ihnen sehr herzlich.“

Zur Auswahl der beiden neuen Direktoren wurde jeweils eine Findungskommission

eingesetzt, der neben der Gesundheitsbürgermeisterin auch der Oberbürgermeister

sowie Vertreterinnen und Vertreter der Ratsfraktionen und des Klinikums

angehörten.

Quelle: Pressemitteilung, 15.12.2021