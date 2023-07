Klinikum Esslingen mit Jahresdefizit 2021 von etwa 2,7 Millionen Euro

Das Klinikum Esslingen kann 2021 sein Jahresdefizit verringern und legt Qualitätsbericht (PDF, 4 MB) vor (Medienaussendung).

Das Klinikum Esslingen hat im vergangenen Jahr trotz anhaltender Corona-Pandemie den eingeschlagenen Kurs der Weiterentwicklung fortgesetzt und die wirtschaftlichen Vorgaben des Wirtschaftsplans eingehalten. Im Jahr 2021 wurden rd. 23.000 Patienten im Klinikum

stationär behandelt, in etwa so viel wie im Jahr zuvor. Die Patientenzahlen liegen damit noch immer deutlich unter dem Jahr 2019, lediglich im ambulanten Bereich

und im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie

und Psychosomatik wurden mehr stationäre Patienten behandelt als

vor der Pandemie. Die Hauptursachen sind der Mangel an Personal,

insbesondere im Pflegedienst, und die hohen pandemiebedingen

Krankheitsausfälle. Trotz massiver Inanspruchnahme von Personal

aus Zeitarbeitsfirmen kam es regelmäßig zu Einschränkungen im

Klinikbetrieb.

Auch im Geschäftsjahr 2021 führte die Pandemie im Klinikum Esslingen zu

fehlenden Erlösen durch den Rückgang der Patienten bei

gleichzeitig deutlichen Mehrkosten für Personal und Sachmittel. Die

staatliche Unterstützung von Bund und Land in Höhe von insgesamt

rund 9 Millionen Euro (Vorjahr: knapp 11 Mio. EUR) reichte auch

2021 nicht aus, um die finanziellen Belastungen aus der Pandemie

vollständig auszugleichen.

Im vorläufigen Jahresabschluss 2021 weist das Klinikum eine Steigerung der

Gesamterlöse um über 3% auf 175 Mio. EUR aus. Obwohl

der Bund durch Ausgleichszahlungen einen essentiellen Beitrag zur

Finanzierung der Pandemie leistet, verbleibt ein siebenstelliger Betrag an

Mehrkosten beim Klinikum. Die Einnahmen aus ambulanter

Behandlung konnten um rd. 3 Mio. EUR gesteigert werden.

„Ohne die finanziellen Mehrbelastungen aus der Pandemie wäre das

Jahresergebnis nochmals deutlich besser ausgefallen.“ erläutert GF

Matthias Ziegler.

Mit Hilfe von rd. 30 Strukturoptimierungsmaßnahmen konnte das

Jahresdefizit 2021 dennoch ein weiteres Mal verringert werden und

liegt mit rd. -2,7 Mio. EUR. (Vorjahr: -4,3 Mio. EUR) erstmals seit vier

Jahren wieder unter 3 Mio. EUR. Erfreut über diese Entwicklung

zeigt sich Herr Erster Bürgermeister Ingo Rust: „Das Klinikum hat

trotz der dramatischen Rahmenbedingungen ein besseres Jahresergebnis als

geplant erreicht. Das zeigt die hohe Leistungsfähigkeit des

Klinikums und aller Mitarbeitenden und ist eine gute Basis für alle

anstehenden Veränderungsprojekte.“

Große Veränderungen im laufenden Jahr

Das Klinikum Esslingen durchläuft aktuell einen gewaltigen

Veränderungsprozess, der keinen Mitarbeiter unberührt lässt. In der

Führungsspitze finden sich in diesem Jahr gleich vier neue Chefärzte,

die neue Pflegedirektorin und deren Stellvertretung. Mit hoher Geschwindigkeit

wird bis Ende des Jahres der größte Teil der Patientendokumentation auf

elektronische Akten umgestellt sein. Im Bereich Bau wird das geplante

zusätzliche Modulgebäude mit hochmodern ausgestatteten Patientenzimmern im

2-Bett-Standard und insgesamt 152 Betten im laufenden Jahr noch errichtet

werden, die Inbetriebnahme ist dann im 2. Quartal 2023 vorgesehen.

„Für die Zukunftsentwicklung unserer Klinik haben wir nun sehr gute

Voraussetzungen geschaffen „so Aufsichtsratsvorsitzender und

Oberbürgermeister Matthias Klopfer. „Wir haben das Klinikum immer

unterstützt und sind uns um dessen hohen Wert für die Stadt Esslingen und weit

darüber hinaus mit der herausragenden Qualität in der

Patientenbetreuung immer bewusst gewesen. Mit der Schaffung eines hochmodernen

Gesundheitszentrums in den nächsten Jahren

werden wir absolut konkurrenzfähig bleiben und bieten den Patienten

gute Medizin und Pflege und unseren Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze“, so

Oberbürgermeister Matthias Klopfer.

Das Klinikum Esslingen richtet aktuell seine Aufmerksamkeit auf die

Besetzung aller Arbeitsplätze mit qualifiziertem Fachpersonal, insbesondere im

Pflegedienst. In der Berufsgruppe Pflege wird mit weiteren innovativen

Arbeitszeitmodellen und Konzepten für akademisierte Pflegekräfte die

Attraktivität des Klinikums erhöht, damit die leistungsstarken Teams möglichst

rasch weitere Verstärkung erhalten.

Geschäftsführer Ziegler fasst die Ausführungen zusammen: „Wir

können alle unsere ambitionierten Planungen und Projekte nur realisieren, wenn

wir dafür engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben. Wir tun alles dafür, damit unsere Attraktivität als Arbeitgeber

innerhalb und außerhalb unseres Klinikums wahrgenommen wird“.

Klinikum Esslingen macht Qualität sichtbar

Das Klinikum Esslingen stellt sich als Qualitätskrankenhaus schon

immer den höchsten Anforderungen im Bereich der ärztlichen Behandlung und der

Pflege. Dazu gehört eine hohe Anzahl an wissenschaftlichen Studien und

zahlreiche Auszeichnungen, die das Klinikum für seine Arbeit erhalten hat.

Diesem Wettbewerb der externen

Qualitätssicherung stellen wir uns, entwickeln uns weiter, lernen daraus und

verbessern uns.

Mit dem Untertitel „Das Qualitätskrankenhaus“ verbindet das Klinikum nun auch

den Anspruch, seine Qualität noch transparenter und

sichtbarer zu machen. Aus diesem Grund wurde der erste Qualitätsbericht des

Klinikums Esslingen aufgelegt.

„Qualität ist für uns schon immer ein Ansporn, sich stetig zu verbessern,

weiterzuentwickeln, an Forschungsprojekten mitzuwirken und

sich auch kritisch mit Themen auseinanderzusetzen – das macht uns

aus. Dies macht nun zum ersten Mal unser Qualitätsbericht deutlich,

der für jeden verständlich – ab jetzt regelmäßig – Transparenz in das

Zahlenwerk bringt“ so Matthias Ziegler.

Die Daten, die die Grundlage des Berichtes bilden, entstammen aus

Routinedaten der gesetzlichen Qualitätssicherung. Untermauert werden die

Zahlen durch Patientengeschichten, die den Zahlen ein Gesicht geben und die

deutlich machen, dass der Qualitätsanspruch

des Klinikums beim Patienten ankommt.

„Wir haben als Ärzte und Pflegende den Anspruch, jede Erkrankung

nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin zu behandeln und

den Patienten die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Diese

Versorgungsqualität soll durch Empathie und Zugewandtheit auch für

die Betroffenen spürbar sein“ so Prof. Dr. Stefan Krämer, Ärztlicher

Direktor am Klinikum Esslingen. „Unsere Pflege-Konzepte basieren

auf einer hohen Fachkräfte-Quote und der Einbindung akademisierter

Pflegekräfte. Eine Herausforderung stellt derzeit auch bei uns der

Fachkräftemangel dar. Wir freuen uns daher über alle, die uns aktiv

unterstützen wollen.“ so die Pflegedirektorin Silke Bortenlänger.

Der Qualitätsbericht wird ab 2022 jährlich erscheinen und somit dauerhaft die

Arbeit am Klinikum Esslingen begleiten. Jede Ausgabe soll

einen thematischen Schwerpunkt haben, im ersten Bericht ist der

Themenschwerpunkt die Onkologie.

„Besonders wichtig ist es mir zu betonen, dass Qualität nur gemeinsam

entstehen kann, in einem guten Austausch zwischen allen Berufsgruppen, mit der

notwendigen Neugier und Offenheit für Neues

und mit der Offenheit für Selbstkritik. Ich bin stolz, dass dies am Klinikum

Esslingen gelebt wird, auch das soll der Bericht deutlich machen“, so Matthias

Ziegler.

Der Bericht kann auf der Homepage des Klinikums Esslingen abgerufen werden.

