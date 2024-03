Klinikum Gütersloh: Aufsichtsrat neu besetzt (Pressemitteilung).

Zum Ende des vergangenen Jahres ist der Aufsichtsrat des Klinikums Gütersloh turnusgemäß neu besetzt worden. Verabschiedet wurde Annette Kornblum, die bereits seit 28 Jahren als Ratsfrau der SPD Mitglied des Aufsichtsrates war und die Entwicklung des Hauses vom städtischen Eigenbetrieb zur eigenständigen GmbH

begleitet hat. „Das Klinikum liegt mir sehr am Herzen“, sagte Annette Kornblum,

der Abschied aus der Politik sei ihr nicht schwer gefallen, aber der Ausstieg

aus der verantwortungsvollen Position am Klinikum schon. 1975 war es, als sie

mit der Gründung der „Aktion Kind im Krankenhaus“ für öffentliches Aufsehen in

Gütersloh sorgte, sich durch alle städtischen Ausschüsse kämpfte und auch mal

dem Saal verwiesen wurde. „Der damalige Stadtdirektor hat mich nach zweimaligen

Zwischenrufen in einem Gremium rausgeworfen“, erzählte Kornblum heute mit einem

Schmunzeln.

Doch ihr Kampf für elterliche Besuchszeiten der kranken Kinder habe sich damals

gelohnt. „Da wurde mir klar, dass ich mitentscheiden wollte, um die Interessen

der Fachabteilungen, der Chefärzte und der Finanzen in Einklang miteinander zu

bringen“, sagte Kornblum. 1992 wurde die Lokalpolitikerin dann in den

Aufsichtsrat berufen, die nicht müde wird, immer wieder zu betonen, wie wichtig

eine gute und ganzheitliche medizinische Versorgung vor Ort ist. „Die Menschen

sind eigentlich emotional sehr weit weg vom Krankenhaus und merken erst wenn

sie einmal Patient waren, wie hoch der Stellenwert der Gesundheit und der

Versorgung direkt vor Ort ist“, so Kornblum weiter, die eine

Maximalversorgung am Klinikum Gütersloh weiter befürwortet. Auch nach ihrem

Ausscheiden bleibt Kornblum dem Klinikum als Vorstandsmitglied des Vereins der

Freunde und Förderer des Klinikum Gütersloh e.V. erhalten. Weiterhin wurden

Henning Schulz als Bürgermeister und Adelheid Brown, die als

Arbeitnehmervertreterin zehn Jahre Mitglied des Aufsichtsrates war,

verabschiedet. Matthias Trepper bedankte sich in der letzten Sitzung des

Neue Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde Birgit Niemann-Hollatz (Grüne), die

Matthias Trepper (SPD) ablöst, der aber weiter Mitglied des Aufsichtsrates

bleibt. Weitere Mitglieder aus der Politik sind Marita Fiekas (CDU), Raphael

Tigges (CDU, MdL), Gitte Trostmann (Grüne) und Sylvia Mörs (BfGT). Die

Stadtverwaltung vertritt Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT). Mine Afak-Krause

und Dr. Frank Jurke sind aus dem Kreis der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat

gewählt worden. Als Gesellschafter-Vertreterin bleibt Christine Lang als 1.

Beigeordnete der Stadt Gütersloh im Aufsichtsrat in beratender Funktion.

Quelle: Pressemitteilung, 22.01.2021