Klinikum Leverkusen mit Doppelspitze

Die Aufgaben der Geschäftsführung des Klinikum Leverkusen werden künftig geteilt (Pressenachricht).

Die Aufgaben der Geschäftsführung des Klinikum Leverkusen werden künftig geteilt. Dr. Anja Mitrenga-Theusinger übernimmt zum 1. Mai 2022 die Medizinische Geschäftsführung des Klinikum Leverkusen und wird gleichzeitig Klinikdirektorin der Zentralen Notaufnahme. Hans-Peter Zimmermann übernimmt die Kaufmännische Geschäftsführung. Zum 1. Mai 2022 hat Dr. Anja Mitrenga-Theusinger die Position der Medizinischen Geschäftsführerin übernommen. Die Aufgaben der Geschäftsführung haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. So sind neben kaufmännisch, wirtschaftlichen Themen Bereiche wie Qualitätsmanagement und die Entwicklung

der medizinischen Ausrichtung immer bedeutender geworden. „Damit wurde es

notwendig, die verschiedenen Aufgaben neu zu bündeln und zu kanalisieren und

die Medizin auch in der Geschäftsführung abzubilden,“ erklärt Hans-Peter

Zimmermann, Kaufmännischer Geschäftsführer. „Ich freue mich sehr, dass wir Dr.

Anja Mitrenga-Theusinger für diese Position gewinnen konnten. Mit ihrer

Bewerbung hat Dr. Mitrenga-Theusinger ihre Loyalität und ihr Herzblut für das

Klinikum zum Ausdruck gebracht und gezeigt, dass sie für das Haus brennt.

Gleichzeitig werden wir von ihrer ausgezeichneten fachlichen Expertise und

ihren berufspolitischen Einblicken profitieren.“ Dr. Anja Mitrenga-Theusinger

ist seit über zehn Jahren Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein und

Vorsitzende der Krankenhauskommission. Sie arbeitet seit über zwanzig Jahren im

Klinikum Leverkusen, zuletzt als Leitende Oberärztin in der Klinik für

Anästhesie und Operative Intensivmedizin. „Ich freue mich sehr über die neue

Aufgabe und bin voller Tatendrang,“ erklärt Dr. Anja Mitrenga-Theusinger.

„Ich bin dem Klinikum und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bzw. meinen

Kolleginnen und Kollegen stark verbunden. Das durch den Aufsichtsrat in mich

gesetzte Vertrauen ehrt und verpflichtet mich.“

Die Neuausrichtung der Geschäftsführung ist ein Meilenstein für das Klinikum

Leverkusen. Mit seiner Entscheidung zur direkten Einbindung der Medizinischen

Leitung in die Geschäftsführung des Klinikums hat der Aufsichtsrat die

medizinische Führung im Klinikum gestärkt. „Unser Hauptaugenmerk bei der

getroffenen Wahl galt der Zukunftssicherung der medizinischen Versorgung für

die Bürgerinnen und Bürger,“ erklärt Oberbürgermeister und

Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Richrath. „Zudem stärkt das Klinikum Leverkusen

mit dieser Personalie den wichtigen und regional bedeutsamen

Krankenhausstandort zum Vorteil für die gesamte Stadt.“ Eine der großen

Aufgaben der neuen Medizinischen Geschäftsführerin ist die Umsetzung des

Krankenhausplanes NRW. Der Krankenhausplan konzentriert sich bei der Gestaltung

der Krankenhauslandschaft in NRW weniger auf bloße Bettenanzahl, sondern auf

Qualitätskriterien und Leistungsfähigkeit. „Es ist unsere feste Überzeugung,

dass die Krankenhausplanung, also die Spezialisierung der Krankenhäuser,

Vorteile für die Menschen bietet. Das Klinikum mit seinen spezialisierten

Fachabteilungen und medizinischen Leuchttürmen ist sehr gut aufgestellt. Die

Leverkusenerinnen und Leverkusener müssen sich unserer Einschätzung nach keine

Sorgen machen, dass medizinisches Angebot wegfallen könnte,“ erklärt Dr. Anja

Mitrenga-Theusinger, Medizinische Geschäftsführerin.

Neben der Medizinischen Geschäftsführung übernimmt Dr. Mitrenga-Theusinger auch

die Direktion der Zentralen Notaufnahme. Als Fachärztin für Anästhesie,

Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin und Notfallmedizinerin kennt sie

die Abläufe und Herausforderungen einer Notaufnahme. Die gesetzlichen

Anforderungen an die Notfallmedizin sind hoch, diese gilt es umzusetzen und die

Zentrale Notfallambulanz weiter zu optimieren. „Die Patientinnen und Patienten

werden die Verbesserungen spüren,“ erklärt Dr. Mitrenga-Theusinger. „Es geht

zum Beispiel darum, medizinische und organisatorische Abläufe und Komfort zu

verbessern.“ Über 40.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in der

Notaufnahme des Klinikum Leverkusen behandelt. Ein interdisziplinäres Team aus

19 Ärztinnen und Ärzten, 42 Pflegekräften und MFAs kümmert sich um die Notfälle

der Menschen in Leverkusen und der Umgebung.

Lebenslauf (in Auszügen)

Dr. Anja Mitrenga-Theusinger

Geburtsdatum 25.07.1973

Studium:

1992-1998 Studium der Humanmedizin an der Universität zu Köln

1998 Approbation

1999-2006 Studium der Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln

2006 Master of Science Gesundheitsökonomie



Facharztweiterbildungen und Zusatzweiterbildungen:

2004 Fachärztin für Anästhesie

2006 Spezielle Anaesthesiologische Intensivmedizin

2005 Notfallmedizin

2022 Innerklinische Akut-und Notfallmedizin



Beruflicher Werdegang:

1999 Assistenzärztin , Klinik für d. Abteilung Anästhesie und operative

Intensivmedizin, Klinikum Leverkusen (Prof. Dr. W. Dietzel, Prof. Dr. G.

Molter)

2010 Leitende Oberärztin, Klinikum Leverkusen

Ab 01.05.2022 Klinikdirektorin/Chefärztin der Zentralen Notaufnahme , Klinikum

Leverkusen

Ab 01.05.2022 Medizinische Geschäftsführerin, Klinikum Leverkusen



Berufspolitische Tätigkeit:

Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein, 2009

Vorsitzende d. Krankenhauskommission, Ärztekammer Nordrhein, 2010

Vorstandsmitglied Marburger Bund



Teilnehmer:innen Pressekonferenz:

Hans-Peter Zimmermann, kaufmännischer Geschäftsführer

Dr. Anja Mitrenga-Theusinger, medizinische Geschäftsführerin

Uwe Richrath, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende

Quelle: Pressenachricht, 03.05.2022