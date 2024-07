Klinikum Leverkusen: Nachfolger der kaufmännischen Geschäftsführung steht fest (Mediennachricht).

Dr. André Schumann wird zum 1. Januar 2023 neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikum Leverkusen und der Klinikum Leverkusen Service GmbH. Er folgt damit auf Hans-Peter Zimmermann, der zum Ende des Jahres nach fast 30 Jahren Tätigkeit für das Klinikum planmäßig in den Ruhestand geht.

„Mit Dr. André Schumann haben wir einen sehr erfahrenen Fachmann als Nachfolger

für meine Position gewonnen“, erklärt Hans-Peter Zimmermann, aktueller

Kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums. „Als erfahrener

Krankenhausmanager und Experte für Versorgungsformen im Gesundheitswesen wird

er das Klinikum erfolgreich in die Zukunft führen.“ Dr. André Schumann (43

Jahre) wechselt nach drei Jahren in der Geschäftsführung des

Knappschaftskrankenhauses Bottrop und des Bergmannsheil in Gelsenkirchen ans

Klinikum Leverkusen. Davor war er Geschäftsführer im St. Marien-Hospital in

Köln und kennt daher die regionalen Krankenhausstrukturen sehr gut. Schumann

ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Rösrath.

„Ich freue mich sehr, als kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums

gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen die Gesundheitsregion

Leverkusen weiterzuentwickeln“, erklärt Schumann. „Mich reizen die vielen

Möglichkeiten der Gestaltung am Klinikum, auch vor dem Hintergrund des neuen

Krankenhausplans. Und besonders wichtig ist es mir, in meiner künftigen

Funktion den Spagat zwischen guter Gesundheitsversorgung und guter

Wirtschaftlichkeit hinzubekommen.“ Schumann wird das Klinikum Leverkusen

zusammen mit der zum 1. Mai 2022 ernannten Medizinischen Geschäftsführerin Dr.

Anja Mitrenga-Theusinger leiten.

Auch Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Richrath zeigt sich

zufrieden. „Mit dieser Personalentscheidung stärken wir Leverkusen als regional

bedeutsamen Krankenhausstandort und sichern gleichzeitig die langfristige

medizinische Versorgung der Leverkusenerinnen und Leverkusener“, sagt er.

Dr. André Schumann wird Ende des Jahres noch ausführlich und persönlich der

Presse vorgestellt.

Lebenslauf (in Auszügen)

Dr. rer. pol. André Schumann

Geburtsdatum: 08.07.1978

Studium

2001-2005 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander

Universität Erlangen

2006-2009 Dissertation an der Universität der Bundeswehr, München / Neubiberg

Beruflicher Werdegang:

2014 Geschäftsführer

St. Marien-Hospital GmbH, Köln

Kunibertsklinik GmbH, Köln

Medizinisches Versorgungszentrum St. Marien GmbH, Köln

NTC Neurologisches Therapiecentrum GmbH, Köln

Prokurist Hospitalvereinigung St. Marien, Köln

2019 Geschäftsführer

Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH, Bottrop

DSL Dienst- und Serviceleistungen GmbH, Bochum / Bottrop

Bergmannsheil Kinderklinik Buer GmbH, Gelsenkirchen

MVZ Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH, Bottrop

Ab 2023 Kaufmännischer Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung,

Klinikum Leverkusen

Quelle: Mediennachricht, 22.06.2022