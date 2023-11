Klinikum Leverkusen verabschiedet Geschäftsführer

Geschäftsführer des Klinikums Leverkusen: Verabschiedung und Staffelstabübergabe (Pressemeldung).

„Hans-Peter Zimmermann war mit zunehmender Intensität an der Gestaltung unserer Stadt beteiligt“, würdigte Uwe Richrath, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, den scheidenden Geschäftsführer. „Leverkusens Stellenwert in der Medizin und Gesundheitsvorsorge hat die Stadt auch

Herrn Zimmermann zu verdanken. Und wir werden, wenn ich das richtig einschätze, auch noch in einiger Zukunft von seiner visionären Arbeit in den vergangenen drei Jahrzehnten profitieren.“

Zimmermann hat während seiner langjährigen Tätigkeit am Klinikum eine Vielzahl

von Bauprojekten vorangetrieben und aus einem städtischen Krankenhaus einen

Gesundheitspark entwickelt. Er hinterlässt seinen Nachfolgern ein gut

bestelltes Haus mit einem soliden und zukunftsfähigen Fundament für die

künftige Gestaltung des Gesundheitsparks.

Nun wurde der symbolische Staffelstab übergeben: Auf Hans-Peter Zimmermann

folgt Dr. André Schumann, der nach drei Jahren in der Geschäftsführung des

Knappschaftskrankenhauses Bottrop und des Bergmannsheil in Gelsenkirchen ans

Klinikum Leverkusen wechselt. Ab 1. Januar 2023 wird Schumann das Klinikum

Leverkusen zusammen mit der Medizinischen Geschäftsführerin Dr. Anja

Mitrenga-Theusinger leiten.

„Heute ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des Klinikums Leverkusen“,

befand diese. „Wir verabschieden einen Geschäftsführer, dessen oberstes Ziel es

seit Jahrzehnten war, Voraussetzungen für die Behandlung der Leverkusener

Bevölkerung und Patienten aus dem Umland auf höchstem medizinischem Niveau zu

ermöglichen.“ Die Medizinische Geschäftsführerin überreichte Hans-Peter

Zimmermann zum Abschied stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ein Erinnerungsalbum und ein Elektrofahrrad, denn: „Was könnte zu

einem agilen, sicher nicht ruhenden Rentner besser passen als ein Geschenk, das

in Bewegung hält.“

Auch vom scheidenden Geschäftsführer gab es ein Geschenk: Eine Waldkiefer

(pinus sylvestris). Der eingepflanzte „Baum der Freundschaft“ wird auch in

Zukunft noch an den langjährigen Chef und seinen Einsatz für das gesamte

Klinikum erinnern.

Die Verabschiedung wurde live übertragen und kann hier aus dem Archiv

angeschaut werden.

Quelle: Pressemeldung, 07.12.2022