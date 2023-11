Klinikum Mutterhaus Trier holt strategischen Berater für die Unternehmensentwicklung

Strategischer Berater soll das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier unterstützen (Pressenachricht).

Jochen Metzner wird das Klinikum Mutterhaus in gesundheitspolitischen Fragen und strategischen Entwicklungen künftig beraten. Wie alle Krankenhäuser steht auch das Klinikum Mutterhaus in der Gesundheitspolitik vor wachsenden Herausforderungen und großen Zukunftsaufgaben. Um auf die sich verändernden

Bedingungen bestmöglich zu reagieren und neue Wege zu beschreiten, wird die Klinikleitung mit Beginn des

nächsten Jahres durch eine besondere Expertise unterstützt: Jochen Metzner,

zuletzt Leiter der Gesundheitsabteilung im rheinlandpfälzischen Ministerium für

Wissenschaft und Gesundheit, wird die Geschäftsführung künftig strategisch

beraten.

Der gelernte Jurist war während seiner beruflichen Laufbahn zuvor fast 20 Jahre

im Hessischen Sozialministerium tätig, davon 12 Jahre als Leiter des Referats

Krankenhausversorgung und Rettungsdienst und schöpft in der Zusammenarbeit mit

dem Klinikum aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz: „Ich freue mich sehr,

das Mutterhaus und seine Mannschaft künftig mit meinen Kenntnissen und

Erfahrungen unterstützen zu dürfen. ‘Willkommen im Team der Teamplayer‘, so

wurde ich begrüßt, das zeigt schon, dass ich hier richtig bin. Nur gemeinsam,

vernetzt intern, aber auch mit Patientinnen und Patienten, mit anderen Kliniken

und über die Sektorengrenzen hinaus, können wir die künftigen Herausforderungen

meistern.“ In der Vergangenheit arbeitete er für insgesamt sieben Ministerinnen

und Minister aus CDU, SPD und Grünen.

Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger freut sich auf die künftige

Zusammenarbeit und sieht das Klinikum gewappnet, den Herausforderungen

erfolgreich zu begegnen und die Chancen zu nutzen: „Ich freue mich, dass Jochen

Metzner uns sein Wissen und seine große Erfahrung als Berater für strategische

Projekte und Unternehmensentwicklung zur Verfügung stellt, um gemeinsam diesen

wichtigen Bereich unseres Hauses zu stärken und neue Wege zu gehen.“

Quelle: Pressenachricht, 15.11.2022