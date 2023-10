Klinikum Potsdam: Mediziner übernimmt das Qualitätsmanagement (Pressemitteilung).

Zum 1. November 2020 hat der Chefarzt der Klinik für Urologie und Ärztliche Leiter des Zentrums für Chirurgie 3 Privatdozent Dr. med. Gralf Popken die Geschäftsbereichsleitung Qualitätsmanagement am Klinikum Ernst von Bergmann übernommen. Diese Funktion führt er zusätzlich zu seinen Tätigkeiten als Chefarzt und

Ärztlicher Leiter aus.

„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Popken einen internen Experten für das

klinische Qualitätsmanagement gewinnen konnten“ sagt Hans-Ulrich Schmidt,

Geschäftsführer des Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. „Herr Dr. Popken

wird seine Erfahrungen mit dem Ziel der stetigen Verbesserung der

Behandlungsqualität einbringen“, ergänzt Tim Steckel, Geschäftsführer des

Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam.

Chefarzt Privatdozent Dr. med. Gralf Popken

Privatdozent Dr. Gralf Popken ist seit Februar 2014 als Chefarzt der Klinik für

Urologie am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam tätig. Geboren in Oldenburg,

studierte Herr Popken Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

und wurde 1990 promoviert. Er ist Facharzt für Urologie und verfügt über die

Zusatzbezeichnungen Andrologie, spez. urologische Chirurgie und medikamentöse

Tumortherapie. Im Jahre 2000 wurde Herr Dr. Popken im Fachgebiet Urologie

habilitiert.

Nach Stationen als Oberarzt und stellvertretender Leiter der Sektion Andrologie

der Abteilung Urologie an der Chirurgischen Universitätsklinik der

Albert-Ludwig-Universität Freiburg wechselte Herr Dr. Popken als Chefarzt der

Urologischen Klinik an das Helios Klinikum Berlin-Buch. Bei Helios war er für

die Gründung des Prostatazentrums und des Steinzentrums Berlin verantwortlich

sowie Fachgruppenleiter der Urologie und engagierte sich maßgeblich bei in der

medizinischen Qualitätssicherung.

Herr Dr. Popken ist seit 2007 Mitglied des Vorstandes des Tumorzentrum

Berlin-Buch, seit 2007 Prüfer der Ärztekammer Berlin für Urologie und

medikamentöse Tumortherapie und engagiert sich seit 2009 in der Initiative

Qualitätsmedizin e.V. (IQM). Darüber hinaus ist er aktives Mitglied in

verschiedenen nationalen und internationalen Fachgesellschaften und in diversen

Arbeitskreisen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.11.2020