Klinikum Region Hannover: Aufsichtsrat plant mit ausgeglichenem Ergebnis für 2019 (Pressemitteilung).

Investitionen steigen – Blackbox: Neue Personaluntergrenzen Der Aufsichtsrat der Klinikum Region Hannover GmbH (KRH) hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 verabschiedet. Das Unternehmen geht dabei von einer schwarzen Null aus. Angesichts der schwierigen

Rahmenbedingungen und im Vergleich zu vielen anderen Krankenhausunternehmen, die mit negativen Ergebnissen oder auch erheblichen Sanierungsbeiträgen der Mitarbeiter arbeiten müssen, ist dies allein schon bemerkenswert.

Mittlerweile zahlt sich der Konsolidierungskurs aus, den das KRH in den

zurückliegenden Jahren verfolgt hat. Dies wird besonders bei den Investitionen

sichtbar. Neben Fördermitteln und Zuwendungen des Eigentümers besteht nun die

Möglichkeit, massiv mit Eigenmitteln dringend benötigte Maßnahmen umzusetzen.

Insgesamt plant das Unternehmen für 2019 Investitionen in Höhe von fast 50

Millionen Euro. „Das KRH ist mittlerweile ein gesundendes Unternehmen“, stellt

der Aufsichtsratsvorsitzende, Regionspräsident Hauke Jagau, fest. „Die

Beschäftigten haben die Basis gelegt, dass wir wieder deutlich mehr Spielräume

haben, die notwendigen Zukunftsanpassungen vorzunehmen.“ Dazu gehört

beispielsweise auch der Aufbau von Stellen in den Pflegeberufen. Hier sieht der

Wirtschaftsplan 2019 200 zusätzliche Vollkraftstellen vor. Gleichzeitig wird

umfänglich in die Digitalisierung investiert, um die Beschäftigten nachhaltig

von professionsfremden Tätigkeiten zu entlasten. „Wir wollen, dass die

Beschäftigten im KRH ihre anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgaben,

von der Ausbildung bis zur Rente, möglichst zufrieden und gesund gestalten

können“, ordnet Jagau ein. „Darum investiert das Klinikum hier sehr bewusst in

die nachhaltige Entwicklung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen für heutige

und zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Große Herausforderungen zeichnen sich bereits jetzt für das kommende Jahr ab.

Bereits in 2018 hat sich die steigende Zahl der unbegründeten Prüfungen durch

den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) und die damit verbundene

mangelnde Zahlungsmoral als Hemmschuh einer positiveren Entwicklung gezeigt.

Sollte sich diese unverantwortliche Politik der Kostenträger weiter fortsetzen,

so bedeutet sie ein erhebliches wirtschaftliches Risiko für alle

Krankenhausunternehmen. Die zweite große Unbekannte ist die Einführung der

gesetzlichen geregelten Personaluntergrenzen. Republikweit werden Krankenhäuser

in ganz Deutschland hierdurch massiven Problemen ausgesetzt. Wie sich dies auf

das kommunale Unternehmen in der Region Hannover auswirken werde, könne heute

noch niemand sicher sagen, so die Einschätzung des Aufsichtsratsvorsitzenden

„Wir müssen aber weiter alle Anstrengungen auf uns nehmen, um die gewonnenen

notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht wieder zu verlieren“, so Jagau

weiter.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2018