Klinikum Region Hannover neu mit Unternehmensentwickler Pflege (Pressemitteilung).

Angemessene Berücksichtigung der Pflege bei der Weiterentwicklung des KRH. Wie bündelt man am besten die riesige Expertise, die im KRH Klinikum Region Hannover mit seinen zehn Krankenhausstandorten vorhanden ist? Das ist eine der zentralen Fragestellungen, wenn es darum geht, das KRH weiter zukunftsfähig

zu entwickeln. Aktuell arbeiten die Pflegedirektoren bereits an einer unternehmensweiten Pflegestrategie, die einen definierten Rahmen bilden soll, wenn es darum geht, Einzelentscheidungen zu treffen. „Dabei nutzen wir unsere

Erfahrungen aus der Erarbeitung unserer Medizinstrategie“, erklärt KRH

Medizingeschäftsführer Dr. Matthias Bracht. „Wir sind in einem stetigen

Erneuerungsprozess, in dem wir uns prospektiv mit den Entwicklungen der

Wissenschaft, der Versorgungsrelevanz und natürlich auch den aktuellen

Rahmenbedingungen beschäftigen müssen. Das gilt natürlich auch für die

Pflege.“

Umfangreiche Expertise

Die neue Position KRH Unternehmensentwicklers Pflege soll diesen Prozess

unterstützen und steuern. Sie wird mit Carsten Schock, der derzeit noch als

Pflegedirektor in der Paracelsus Klinik in Langenhagen arbeitet, besetzt. „Herr

Schock ist ein extrem erfahrener und bundesweit anerkannter Pflegefachmann. Mit

seinem umfangreichen Wissen und seinen eigenen Führungserfahrungen in

Krankenhauszusammenhängen mit mehreren Standorten, ist er ideal geeignet für

die strategischen Herausforderungen seiner neuen Aufgabe. Ich freue mich sehr

auf die Zusammenarbeit“, betont Bracht.

Schock ist ein echtes Kind der Region Hannover – in die Welt hinausgezogen und

jüngst zurückgekehrt. Aufgewachsen in Uetze absolvierte er seine

Krankenpflegeausbildung im damaligen Kreiskrankenhaus und heutigen KRH Klinikum

Lehrte. „Ich habe die Entwicklung des Klinikums Region Hannover immer hoch

interessiert verfolgt“, berichtet der 56-Jährige. „Die Verbundstruktur, die

strategische Ausrichtung an den Versorgungsbedarfen – das alles, gepaart mit

spannender Dynamik in einer kommunalen Trägerschaft, haben mich nicht lange

zögern lassen, als sich die Gelegenheit ergab, die Position des

Unternehmensentwicklers Pflege übernehmen zu können.“ Schock arbeitete als

Pflegekraft in Lehrte und auch an der Medizinischen Hochschule, bevor er den

Weg Richtung Führungslaufbahn einschlug. Nach der Weiterqualifizierung zum

Pflegedienstleiter folgten Stationen in einer Rehaklinik in Nordhessen und als

stellvertretender und langjähriger kommissarischer Pflegedienstleiter am

Klinikum Hildesheim. Hier erfolgte auch eine berufsbegleitende Weiterbildung

Betriebswirt.

Nach der Übernahme des Standortes durch einen privaten Krankenhauskonzern

wechselte der Pflegeexperte mit einem Intermezzo als Pflegedienstleiter in

einer Reha-Klinik in Bad Nenndorf zum Sanitätsdienst der Bundeswehr. War er

hier zunächst nur für das Bundeswehrkrankenhaus Berlin Pflegeverantwortlicher,

so folgte schon bald eine deutliche Erweiterung seines Zuständigkeitsbereiches.

Zuletzt verantwortete Schock den Einsatz und die Arbeit von etwa 8.000

Fachkräften aller nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe weltweit – vom

Sanitätsversorgungszentrum bis zum Krankenhaus der Maximalversorgung. Familiäre

Gründe brachten Schock dann dazu, seine intensive berufliche Reisetätigkeit

aufgeben zu müssen, und so kehrte er 2019 auch beruflich in die unmittelbare

Nähe seines Hauptwohnsitzes an der unmittelbaren Grenze der Region Hannover

zurück.

Position erstmalig im KRH besetzt

„Ich finde es enorm spannend, meine Erfahrungen aus der Leitung so vieler

Standorte in den regionalen Krankenhausalltag mit einbringen zu können. Zudem

ist es mir ein echtes Anliegen, zu helfen, im Austausch mit den

Pflegedirektorinnen und Direktoren und den anderen erfahrenen Leitungskräften,

in einem so wichtigen Krankenhausunternehmen wie dem KRH, eine zeitgemäße

Pflegestrategie zu entwickeln.“

Mit Carsten Schock wird im KRH erstmals die Aufgabe Unternehmensentwicklung

Pflege besetzt. Er ist in zweiter Ehe verheiratet. Zu Familie gehören insgesamt

vier erwachsene Söhne. Zu seinen Hobbys zählen Fußball, die Trompete und ein

Gang aufs Tanzparkett.

Quelle: Pressemitteilung, 20.04.2021