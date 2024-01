Klinikum Soest: Finanzielle und strukturelle Krise erheblich größr als gedacht (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat des Klinikum Stadt Soest gGmbH hat am Dienstagabend, 19. Mai 2020, durch ein Sanierungs- und Restrukturierungsgutachten, das bei dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in Auftrag gegeben worden war, bestätigt bekommen, was sich in den letzten zwei Jahren abgezeichnet hat: Das Haus befindet sich

in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die noch größer ist als bisher angenommen.

Sven Freytag (57), Interim-Geschäftsführer des Klinikums Stadt Soest, hat im

Auftrag der Stadt seit Januar jeden Bereich des Krankenhauses durchleuchtet und

dabei größere finanzielle und strukturelle Lücken entdeckt als bislang

angenommen. Bereits Mitte Januar offenbarte sich eine ernsthafte

Liquiditätskrise mit drohender Zahlungsunfähigkeit, die eine sofortige

Finanzspritze von 2,3 Millionen Euro und weiteren 2,45 Millionen Euro durch die

Stadt Soest im April erforderlich machte.

Das vorliegende Gutachten bestätigt nun die Analyse in allen Punkten und zeigt

fundierte Maßnahmen zu einer Sanierung und Neuausrichtung auf. Im ersten

Schritt geht es um die weitere Stabilisierung der Liquidität in Höhe von bis zu

9 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren durch die Stadt und um dringend

benötigte Verlängerungen von Kreditlinien durch die Banken in Höhe von 6

Millionen Euro. Diese werden als flankierende Liquidität in dem dreijährigen

Restrukturierungsprozess benötigt. Sie sind an ein ausverhandeltes und von der

Politik genehmigtes Sanierungskonzept geknüpft. Die Stadt als Gesellschafter,

die Banken und das Klinikum selbst werden einen substanziellen Beitrag leisten

müssen, um das Krankenhaus wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen.

Das Konzept muss durch mehrere Gremien, bevor der Rat der Stadt Soest darüber

entscheidet. Da das Krankenhaus für die Menschen und die Gesundheitsversorgung

in der Stadt und Region eine überragende Bedeutung hat, appellieren

Geschäftsführung und Bürgermeister an die Politik, mit einer mutigen

Entscheidung zur Stabilisierung und zum dauerhaften Erhalt des Klinikums

beizutragen. Laut Gutachten besitzt das Klinikum nach Umsetzung der

erforderlichen Maßnahmen weiterhin gutes Potenzial, sich in Zukunft als

Generationenkrankenhaus erfolgreich in der Region zu behaupten.

Managementfehler und Rahmenbedingungen sind die Ursache

Der Krankenhausmanager und gelernte Krankenpfleger, Sven Freytag, mit

langjähriger Erfahrung in der Restrukturierung von Krankenhäusern, ist gezielt

für die Aufgabe geholt worden, sämtliche Geschäftsvorgänge mit einem neutralen

Blick von außen unter die Lupe zu nehmen und neu zu bewerten. Im Laufe der

Jahre verloren gegangene Transparenz soll so wiederhergestellt werden. Die nun

ans Tageslicht gekommene Wahrheit schockiert alle Beteiligten.

Freytag ist bei seiner Analyse und den eingeleiteten ersten Maßnahmen ein Punkt

besonders wichtig zu betonen: „Managementfehler, Intransparenz und

Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben

das Klinikum in diese Lage gebracht – nicht die Mitarbeiter!“, so der

Geschäftsführer. Ziel müsse es nun sein, die Aufgaben auf Basis des

Sanierungsgutachtens der KPMG möglichst schnell anzupacken und dabei alle

Beteiligten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich eng

einzubeziehen.

„Das Klinikum muss dauerhaft eine branchenübliche Ertragskraft erreichen, um

wettbewerbsfähig zu werden“, so der Krankenhausmanager und führt weiter aus:

„Um das Krankenhaus mit seinen Arbeitsplätzen in der Medizin und Pflege

langfristig zu erhalten, muss es finanziell eine gewisse Unabhängigkeit vom

Tropf der Stadt erlangen. Gemeinsam müssen wir es schaffen, dass das

Krankenhaus aus eigener Kraft so viel erwirtschaftet, dass es sich neue Pläne

für die Zukunft erlauben kann.“

Erhalt des Klinikums ist Gemeinschaftsaufgabe

Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer, der die Stadt Soest als Gesellschafter

des Klinikums vertritt, teilt die Einschätzung des Geschäftsführers.

Gleichzeitig hofft er darauf, dass die politischen Gremien den komplexen

Sanierungsprozess mit der dringend notwendigen Sachlichkeit beraten.

Für die dringend erforderlichen Maßnahmen sei die aktuell von den Fraktionen

der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und SO-Partei vorgeschlagene Option, die

Krankenhausimmobilie durch die Stadt zu erwerben, nicht ausreichend, da sie

keine Lösung für das strukturelle Defizit des Klinikums biete. Alle Anregungen

würden im Zusammenhang mit dem Restrukturierungskonzept jedoch sachlich geprüft

und dann abschließend bewertet. Er erläutert, welche Schritte in welcher

Reihenfolge kurzfristig erforderlich seien:

Zügiges Einleiten einer Grundsanierung durch Fachleute wie Sven Freytag, der

KPMG und den Banken, die Erfahrung mit Restrukturierungen haben und das nötige

Know-how bei der Umsetzung.

Verzögerungen unbedingt vermeiden, betriebswirtschaftlich entscheiden und

Diskussionen über Details und nachgelagerte Schritte verschieben.

Nahtlose Aufklärung aller Vorgänge, die zu dem Dilemma geführt haben.

Dr. Ruthemeyer appelliert an die Politik: „Wir müssen jetzt das große Ganze

sehen und strategisch die richtigen Weichen stellen, statt einzelne Vorgänge zu

diskutieren.“ Wichtig sei vor allem, das Klinikum wegen seiner herausragenden

Bedeutung für die Menschen und die Gesundheitsversorgung in der Stadt und

Region weiterhin als Gemeinschaftsaufgabe zu betrachten. Ruthemeyer betont:

„Wir müssen es schaffen, das Klinikum in den kommenden drei Jahren

betriebswirtschaftlich, strukturell, organisatorisch und auch kulturell neu

aufzustellen, um es als kommunales Krankenhaus für den Gesundheitsstandort

Soest zu erhalten.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.05.2020