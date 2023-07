Klinikum St. Georg Leipzig: Tarifeinigung mit ver.di und dem Marburger Bund (Pressemitteilung).

Perspektive für Beschäftigte / Klinikum stellt Weichen für die Zukunft / Stärkung von Pflege und Ausbildung. Seit 4. März haben das Klinikum St. Georg und die Gewerkschaft ver.di den Tarif für die Angestellten des Nichtärztlichen Dienstes verhandelt. In mehreren

intensiven Verhandlungsrunden konnte dabei nun von den Tarifparteien eine

Einigung erzielt werden.

Mitarbeiterorientierte Personalpolitik

„Mit diesem Tarifabschluss setzen wir als Arbeitgeber ein deutliches Zeichen

für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Einigung honoriert die

Leistung unserer Beschäftigten und verbessert insbesondere die Vergütung und

die Arbeitsbedingungen im Pflegedienst“, verdeutlichten die

Geschäftsführerinnen des Klinikums Dr. Iris Minde (Sprecherin) und Claudia

Pfefferle (Arbeitsdirektorin). Gleichzeitig ist dieses Paket unter den

aktuellen Rahmenbedingungen aber auch eine enorme wirtschaftliche

Herausforderung.

Neben Tariflohnsteigerungen von insgesamt 5 % innerhalb der nächsten acht

Monate, stehen die Zahlung einer Pflegezulage von 120 € monatlich sowie die

Gewährung von Zusatzurlaubstagen für Beschäftigte im Schichtdienst im Zentrum

des Abschlusses.

Als weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird im Klinikum ab 2024 die 39

Stundenwoche umgesetzt. Der Einstieg in die Reduktion der Wochenarbeitszeit

erfolgt in den kommenden Jahren über die Gewährung von zusätzlichen

Arbeitszeitverkürzungstagen.

Stärkung der Ausbildung

Mit der Anhebung der Ausbildungsvergütungen im Pflegebereich auf TVöD-Niveau

sowie der Integration weiterer Ausbildungsgänge in den Tarifvertrag für die

Auszubildenden setzt das Klinikum zudem ein wichtiges Signal zur Stärkung der

Ausbildung und der Erhöhung der Attraktivität des Pflegeberufes. „Für die

Personalgewinnung ist die Ausbildung an unserer medizinischen Berufsfachschule

ein entscheidender Faktor, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere

Auszubildenden mit diesem attraktiven Ausbildungspakt stärken“, führt

Verhandlungsführerin Pfefferle weiter aus.

„Mit dem Ergebnis setzen wir das richtige Zeichen, denn klatschen alleine

reicht nicht“, erklärt Bernd Becker ver.di Verhandlungsführer. „Sehr positiv

werten wir den Einstieg in die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit. Damit

konnten wir nicht nur die jahrelange Differenz zu dem Kolleg*innen in den alten

Bundesländern verringern, wir haben zusammen mit der Erhöhung des

Zusatzurlaubes die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert. Das

Ausbildungspaket, mit der Vergütung, den zwei zusätzlichen

Prüfungsvorbereitungstagen im zweiten Ausbildungsjahr und der Aufnahme der

Krankenpflege-Hilfe sowie der operations- und anästhesietechnischen Assistenz

kann sich ebenfalls in der Region sehen lassen“ so Becker abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 22.07.2020