Klinikum Westfalen besetzt Krankenhausleitungen neu (Pressemitteilung).

Das Klinikum Westfalen hat die im laufenden Jahr gestartete personelle Neuorganisation der Leitungsaufgaben in seinen vier Krankenhäusern abgeschlossen. Matthias Wagner übernahm schon im Frühjahr die Standortleitung für das Knappschaftskrankenhaus Dortmund. Zuvor übte der 30-Jährige innerhalb des

Verbundunternehmens schon diese Funktion am Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund aus. Matthias Wagner war außerdem schon mit anderen

Aufgabenfeldern im Klinikum Westfalen betraut. Sein Studium schloss er mit dem

Mastertitel für Management im Gesundheitswesen ab.

Am Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund bekleidet inzwischen Lukas Tacke die

Aufgabe des Krankenhausleiters. Zuvor war er dort bereits als Verwaltungsleiter

tätig. Den beruflichen Einstieg absolvierte er nach dem Masterstudium im Fach

Public Health über das Traineeprogramm der Knappschaft Kliniken GmbH, zu deren

Verbund auch die vier Häuser des Klinikums Westfalen zählen.

Die Standortleitung im Hellmig-Krankenhaus Kamen hat Julian Löhe übernommen.

Auch er war zuvor zeitweilig als Standortleiter am Knappschaftskrankenhaus

Lütgendortmund tätig. Der 31-Jährige studierte Handel und Logistik und leitete

einige Jahre lang den Einkauf für das Klinikum Westfalen.

Die Neuorganisation wurde jetzt mit der Benennung von Daniela Derscheid als

Krankenhausleiterin an der Klinik am Park Lünen abgeschlossen. Nach dem Studium

der Gesundheitsökonomie war die 35-Jährige zunächst als Trainee, dann in

zentralen Funktionen vom Controlling bis zur strategischen Projektentwicklung

in und für verschiedene Krankenhäuser tätig.

Quelle: Pressemitteilung, 22.10.2021