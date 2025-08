Klinikum Worms jetzt mit Alleingeschäftsführer

Neuaufstellung an der Spitze des Klinikums Worms (Medienaussendung).

Daniel Herke übernimmt zum 01.08.2025 die Alleingeschäftsführung des Klinikums Worms. Nach einer geplanten Übergangszeit, in der er das Klinikum gemeinsam mit Bernhard Büttner geleitet hat, wird Daniel Herke nun die alleinige Verantwortung tragen. Bernhard Büttner scheidet im Rahmen einer geordneten Übergabe zum 31.07.2025 aus; sein Vertrag wird zu diesem Datum enden. Diese Neuaufstellung an der Spitze des Klinikums Worms markiert den Abschluss einer geplanten Phase der gemeinsamen Führung, die eine nahtlose und geregelte Übergabe sicherstellen sollte. Daniel Herke, der bereits seit Jahresbeginn 2025 Teil der bisherigen Doppelspitze ist, wird nun die alleinige Verantwortung für die strategische und operative Leitung des Krankenhauses tragen.

„Wir danken Bernhard Büttner für sein langjähriges Engagement und seine bedeutenden Verdienste um das Klinikum Worms. Über ein Jahrzehnt hinweg hat er als Geschäftsführer maßgeblich die Entwicklung und den Erfolg des Klinikums geprägt. In dieser Zeit musste das Haus zahlreiche Herausforderungen meistern. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Corona-Pandemie, die unsere Gesellschaft, unser Gesundheitssystem und natürlich auch unser Klinikum in beispielloser Weise forderte. Durch einen sehr engen Austausch mit allen relevanten Akteuren ist es uns gelungen, die bestmögliche Versorgung der Menschen in dieser Zeit sicherzustellen“, bilanziert Adolf Kessel.

Auch in der jüngsten Übergangsphase habe Bernhard Büttner entscheidend dazu beigetragen, eine reibungslose Staffelübergabe an Daniel Herke zu sichern und die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Klinikums zu stellen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Daniel Herke in seiner neuen Rolle und wünschen ihm für die vor ihm liegenden Aufgaben viel Erfolg.“

Über uns:

Das Klinikum Worms ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 696 Betten, verteilt auf 12 Hauptfachabteilungen und Fachbereiche sowie eine Belegabteilung. Aktuell kümmern sich über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um jährlich rund 30.000 stationär und über 40.000 ambulant behandelte Patientinnen und Patienten. Das Klinikum Worms gehört damit zu den fünf größten Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Medienaussendung, 30.07.2025