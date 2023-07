Klinikverbund stellt offiziellen Förderantrag für das Zentralklinikum in Twistringen

Mit der Abgabe des Förderantrages für das Zentralklinikum in Twistringen steht nun auch die zu beantragende Fördersumme fest (Landkreis Diepholz).

Der Klinikverbund Landkreis Diepholz plant den Neubau eines Zentralklinikums in Twistringen-Borwede: Nach Fertigstellung werden die drei somatischen Krankenhausstandorte in Bassum, Diepholz und Sulingen mit ihrem kompletten Leistungsspektrum auf den neuen Campus ziehen. Zusätzlich werden Bereiche wie

beispielsweise die Geburtshilfe oder der Palliativbereich an dem neuen Standort wieder bzw. ganz neu etabliert. Jetzt hat der Klinikverbund den offiziellen

Förderantrag beim Land Niedersachsen eingereicht – ein weiterer Meilenstein der

umfangreichen Planungen.

Mit der Abgabe des Förderantrages steht nun auch die beim Land Niedersachsen zu

beantragende Fördersumme fest: Die Summe der förderfähigen Kosten beläuft sich

für das Zentralklinikum nebst dem Servicegebäude auf ca. 307,5 Mio. Euro. Hinzu

kommen nicht förderfähige Baukosten für ein Parkhaus in Höhe von rd. 12,4 Mio.

Euro, so dass ein Gesamtvolumen von rd. 320 Mio. Euro zu erwarten ist.

Landrat Cord Bockhop als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung erläutert:

„Die Kostenplanungen umfassen die kompletten Projektkosten inklusive der bis

zum heutigen Tage bekannten Baupreissteigerungen sowie der Aufwendungen für das

geplante Energiekonzept mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität bereits bei

Inbetriebnahme. Das neue Zentralklinikum im Landkreis Diepholz wird damit einen

großen Schritt in Richtung ‚Green Hospital‘ machen.“ Die Prüfung des

Förderantrags werde voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der

Förderbescheid selbst, in dem die Förderung durch das Land monetär beziffert

wird, werde daher nicht vor Sommer 2023 erwartet.

Mit dem Land Niedersachsen war frühzeitig vereinbart worden, dass der

offizielle „Förderantrag Bau“ seitens des Klinikverbundes im ersten Quartal

2023 bei der zuständigen Prüfbehörde, dem Niedersächsischen Landesamt für Bau

und Liegenschaften (NLBL), eingereicht werden soll. „Ein ehrgeiziges

Terminziel, das mit der gestrigen Übergabe der sehr umfassenden

Förderantragsunterlagen eingehalten werden konnte“, betont Uwe Lorenz, Sprecher

der Geschäftsführung des Klinikverbundes und Leiter des Projekts

Zentralklinikum. „Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Termin als ganz

wichtigen Meilenstein halten konnten“, so Lorenz weiter. „Dass wir das

hinbekommen haben, verdanken wir dem Ehrgeiz und der Einsatzbereitschaft aller

Beteiligten. Unser gemeinsames Ziel in diesem Projekt ist es, für kranke

Menschen in der Region einen Ort zu schaffen, an dem man bestmöglich in einer

positiven Atmosphäre gesund werden kann. Ein großes Dankeschön an alle, dass

wir gemeinsam so viel in so kurzer Zeit schaffen konnten!“

Die konkrete Planung des Klinikcampus begann im Oktober 2021, nach der Wahl des

Krankenhausstandortes in 2020 und der Auswahl eines Architektenentwurfes im

Folgejahr. Bereits 2022 konnte die so genannte Vorentwurfsplanung abgeschlossen

werden – anschließend wurde umgehend mit der detaillierteren Entwurfsplanung

begonnen. „Das Projekt wurde in jeder Phase sehr intensiv vom Land

Niedersachsen mitbegleitet, so dass dort bereits ein sehr guter Kenntnisstand

über das gesamte Vorhaben besteht“, hebt Landrat Bockhop hervor.

Der Entwurf des Zentralklinikums sieht die Konzeption eines Krankenhauses vor,

das sich deutlich von der Standardbauweise abhebt und neue Wege geht. So werden

die Pflegestationen um einen begrünten Dachgarten herum gruppiert und

miteinander verbunden. Sämtliche Ein- und Zweibettzimmer befinden sich dabei an

der Außenfassade. Über fünf Innenhöfe wird Tageslicht in alle Ebenen

transportiert, insbesondere auch in die Medizinebene, auf der sich sämtliche

medizinische Funktionsbereiche befinden. Eine Holzfassade und natürliche

Materialien verstärken den Anspruch, eine heilende Umgebung für die Patienten

und gleichzeitig eine moderne Arbeitsumgebung für die Mitarbeitenden anbieten

zu können. Darüber hinaus soll das Haus weitestgehend digitalisiert sein.

Nach aktuellem Planungsstand wird das Zentralklinikum über 374 stationär

aufgestellte Betten verfügen. Der Klinik-Campus selbst hat eine vorausschauende

Größe von neun Hektar, sodass für weitere Erschließungen und

Nutzungserweiterungen in der Zukunft ausreichend Platz ist. In der Planung

arbeitet der Bauherr des Klinikverbundes mit dem Generalplanerteam Ludes in

Recklinghausen zusammen. „Im nächsten Schritt möchten wir die Entwurfsplanung

komplett abschließen, um dann sofort die konkrete Ausführungsplanung in Angriff

nehmen zu können“, verrät Lorenz. Parallel dazu werde der Landkreis Diepholz

eine Entscheidung darüber treffen, in welchen Varianten die Baugewerke vergeben

werden sollen. Noch im ersten Quartal dieses Jahres plant laut Lorenz die Stadt

Twistringen die Bauleitplanung öffentlich auszulegen, sodass die

Voraussetzungen für die Bauantragstellung geschaffen und die Belange von

öffentlichen Trägern sowie Privatpersonen hinreichend gewürdigt werden.

Quelle: Landkreis Diepholz, 06.02.2023