KMG dementiert Aussage des Geschäftsführers des Johanniter Krankenhauses Stendal (Pressemitteilung).

Am 24. September 2020 hat die Volksstimme ein Interview mit Dr. Thomas Krössin, Geschäftsführer des Johanniter Krankenhauses Stendal, veröffentlicht, in dem er mitteilt, es haben intensive Gespräche mit KMG stattgefunden in Bezug auf die Etablierung einer Portalklinik am Standort Havelberg. Die letzte Begegnung

zwischen Dr. Krössin und KMG hat am 15. Juni in Havelberg stattgefunden, ohne

dass verhandelt worden wäre. Sofern der in dem vorgenannten Interview mit Dr.

Thomas Krössin wiedergegebene Inhalt korrekt ist, ist es für KMG nicht

nachvollziehbar, wie es zu solchen Äußerungen kommen kann.

KMG als Eigentümer des bisherigen Krankenhauses kommt seiner Verpflichtung

nach, das ehemalige Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung umzubauen bzw.

entsprechend dem Zuwendungsvertrag zu nutzen, der 2013 unter anderen mit dem

Land Sachsen-Anhalt geschlossen wurde. Am heutigen Tage finden deshalb weitere

Abnahmen statt, die notwendig sind, um zeitnah den Betrieb des Pflegeheims in

Havelberg aufzunehmen.

KMG wird außerdem dauerhaft ein Medizinisches Versorgungszentrum im künftigen

Seniorenheim in Havelberg unterhalten. Zudem wird KMG ab dem 1. Oktober 2020

einen täglichen Shuttle-Service zwischen Havelberg und dem KMG Klinikum Kyritz

etablieren.

Quelle: Pressemitteilung, 24.09.2020